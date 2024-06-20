17 мгновений импортозамещения

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На сегодняшний день импортозамещение остается важнейшей задачей. Хотим рассказать о компании, которая в рекордно короткие сроки сумела заменить на рынке продукцию иностранных производителей.

Это ООО «НТК Нордоил» – производитель технических жидкостей и смазочных материалов из города Талдом Московской области.

Команда компании пока небольшая, но быстро растущая – уже более 100 человек. Это сотрудники производства, лаборатории, технические специалисты, логисты, представители офиса и клиентского департамента. Производственная площадка компании недавно была расширена и сейчас занимает площадь около 10 гектаров. На новой территории уже началось строительство дополнительных производственных и складских мощностей. Современное производство – сложная задача, требующая специальных знаний, опыта и серьезных финансовых ресурсов. Руководство компании хорошо понимает, как решать эти задачи. Например, основатель компании, эксперт-химик Константин Дмитриевич Лютиков, нередко выступает идейным вдохновителем создания рецептур многих новых продуктов.

Ассортимент продукции насчитывает около 1400 наименований, но на этом «НТК Нордоил» не останавливается, скоро вниманию потребителей будет представлена новая серия моторных масел, созданная по уникальным формулам, а также линейка смазок и автохимии.

Чем же обосновано такое стремительное развитие компании «НТК Нордоил»? Конечно, ситуация на рынке с ушедшими глобальными брендами во многом этому способствовала. Но нельзя заявлять, что в нашей стране отсутствует внутренняя конкуренция. Сам производитель выделил 17 составляющих своего успеха.

1. На заводе не только смешивают и разливают готовый продукт, но и производят пластиковую тару для него. Оборудование для смешивания (блендинга) – отечественное. Российские производители предлагают качественные реакторы для производства смазок.

2. Оборудование на предприятии автоматизированное, это значительно снижает трудозатраты в процессе производства.

3. Ассортимент продукции, как мы уже писали выше, очень широкий. Например, моторные масла начинаются с традиционной, советской ГОСТовской линейки и заканчиваются продуктами, предназначенными для конкретных марок современных автомобилей зарубежного производства (OEM масла). А еще трансмиссионки, масла для грузовиков, специальной и сельскохозяйственной техники, судовые смазки, специальные масла для мотоциклов, лодок, садовых моторизованных устройств, газовых двигателей, охлаждающие жидкости, СОЖ для металлорежущих станков, индустриальные масла, консистентные смазки.

4. Хорошие исходные компоненты для производства масел – важнейшая составляющая качества. «НТК Нордоил» работает на лучшем сырье – базовых маслах производства «ЯНОС», «ТАИФ» и высококачественных присадках импортного производства.

5. Для контроля качества производимой продукции у компании есть своя собственная аттестованная, хорошо оборудованная лаборатория.

6. Вся выпускаемая продукция сертифицирована. Система менеджмента качества на производстве соответствует требованиям ISO 9001, лаборатория имеет сертификат соответствия требованиям ISO/IEC 17025-2019, масла проходят проверку в лаборатории МИЦ ГСМ и получают сертификат OILGARANT. Компания JAC рекомендовала масла и технические жидкости «НТК Нордоил» для использования при проведении технического обслуживания своих автомобилей.

7. Постоянно повышается профессиональный уровень сотрудников. В компании организована своя Академия, разработан план обучения сотрудников и партнеров, для которых проводятся регулярные тренинги. Есть разные уровни программ – как для новичков, так и для продвинутых.

8. Налажена работа с предприятиями-поставщиками как исходного сырья и компонентов, так и технологического оборудования. В постоянном режиме мониторится качество поставляемого товара. Отслеживается появление новых материалов и технологий на рынке.

9. Компания «НТК Нордоил» сотрудничает с ведущими отечественными и китайскими профильными научными институтами и испытательными лабораториями.

10. Оптовым покупателям предлагается удобный вариант доставки: автомобильным или железнодорожным транспортом, в зависимости от объема партии, расстояния и пожеланий заказчика.

11. Поставки продукции «НТК Нордоил» осуществляются по всей территории Российской Федерации. Также возможна доставка в любую точку мира.

12. По заказу клиента компания может разработать специальную рецептуру смазочного материала, произвести и отгрузить необходимую партию продукта. Эта услуга пользуется устойчивым спросом.

13. «НТК Нордоил» придерживается разумной ценовой политики, постоянно мониторит ситуацию на рынке. В компании уверены, что потребитель должен платить только за качество масла, а не за бренд.

14. «НТК Нордоил» сотрудничает с крупными российскими компаниями. Среди покупателей смазочных материалов есть такие известные, как «Русал» и «Алроса».

15. Сегодня смазочные материалы компании «НТК Нордоил» поставляются в страны СНГ, Иран, Ирак и даже в далекую Африку – египетский партнер закупает трансмиссионные масла. В ближайших планах – выход и на огромный китайский рынок.

16. Благотворительность – важная сторона деятельности компании. Она участвует в различных социальных мероприятиях как в родном Талдоме, так и в других городах Подмосковья. NORD OIL поддерживает спорт, начиная от детских футбольных команд и заканчивая мотогонками. Ну и, конечно, оказывает необходимую помощь жителям новых территорий.

17. Импортозамещение с точки зрения компании «НТК Нордоил» — это не только максимальное использование отечественной продукции в своей деятельности, но и предоставление россиянам товаров, способных максимально полно и с достойным качеством заместить ассортимент ушедших от нас зарубежных компаний.

Основатель компании «НТК Нордоил» — Лютиков Константин Дмитриевич:

«Нет ничего такого в импортных брендах, чего не могли бы сейчас дать отечественные производители. Только сейчас добавился риск – покупая импортные бренды, можно напороться на контрафакт».

В ближайшее время в компании «НТК Нордоил» планируется модернизация производства, расширение его объемов и вывод на рынок новых товаров. Также в перспективе увеличение ассортимента консистентных смазок и развитие направления автокосметики. Ведь все-таки импортозамещение – это не мгновение, а долгая и кропотливая работа, направленная на удовлетворение всех нужд нашего потребителя.

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