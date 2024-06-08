Проблема с ручкой двери на старом автомобиле — есть решение

Очередная поломка у редакционного Chevrolet Cobalt случилась на пробеге 180 000 км

Chevrolet Cobalt, 1.6 (105 л. с.), А6

Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

– АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

– с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 179 500 км

Как-то, подходя к машине, я заметил, что клавиша ручки задней левой двери стоит немного неровно, сместившись вниз. Выяснилось, что ее ось сдвинулась вправо, и клавиша удерживается только в одной точке вместо двух. От смещения ось фиксируется в приливах клавиши за счет накатки и плотной посадки в пластике. Похоже, со временем соединение ослабло.

Чтобы в дальнейшем клавиша не двигалась, я смазал накатку оси клеем и задвинул ее на место. Ручка встала ровно.