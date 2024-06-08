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Проблема с ручкой двери на старом автомобиле — есть решение

Очередная поломка у редакционного Chevrolet Cobalt случилась на пробеге 180 000 км

Chevrolet Cobalt, 1.6 (105 л. с.), А6

  • Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 179 500 км

Сколько служат детали подвески – проверили

Как-то, подходя к машине, я заметил, что клавиша ручки задней левой двери стоит немного неровно, сместившись вниз. Выяснилось, что ее ось сдвинулась вправо, и клавиша удерживается только в одной точке вместо двух. От смещения ось фиксируется в приливах клавиши за счет накатки и плотной посадки в пластике. Похоже, со временем соединение ослабло.

Чтобы в дальнейшем клавиша не двигалась, я смазал накатку оси клеем и задвинул ее на место. Ручка встала ровно.

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За РулемЕмелькин Геннадий
Количество просмотров 1
08.06.2024
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

Недостатки:

Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

Комментарий:

Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

+4