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Как победить взбесившийся парктроник китайского кроссовера – простое решение

Новенький Geely Monjaro из парка «За рулем» выдал странную неисправность

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Geely Monjaro, 2.0T (238 л. с.), А8

  • Изготовитель – Geely, Китай
  • Год выпуска – 2023
  • В эксплуатации «За рулем» – с января 2024
  • Пробег на момент отчета – 9000 км

Из зимы в лето: 4000 км с популярным кроссовером

На протяжении пары месяцев боролся с взбесившимся парктроником.

Система пищала из-за ложных срабатываний одного из передних датчиков. Сначала винил налипа­ющие на него снег и грязь. Неоднократно протирал сенсор – безуспешно! Пока не додумался снять рамку с номером. И чудо – парктроник замолчал. Хотя рамка не выступала за границы подиума, сдвинул ее в сторону на несколько миллиметров. Этого оказалось достаточно, чтобы парковочный радар заработал как надо.

Парковочный радар перестал глючить после того, как рамка с номером была сдвинута в сторону буквально на несколько миллиметров
Парковочный радар перестал глючить после того, как рамка с номером была сдвинута в сторону буквально на несколько миллиметров

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • О проблемах мотора популярных моделей Geely рассказано тут.
Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

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За РулемСачков Максим
Фото:За Рулем«За рулем»
22.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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