Как победить взбесившийся парктроник китайского кроссовера – простое решение

Новенький Geely Monjaro из парка «За рулем» выдал странную неисправность

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Geely Monjaro, 2.0T (238 л. с.), А8

Изготовитель – Geely, Китай

Год выпуска – 2023

В эксплуатации «За рулем» – с января 2024

Пробег на момент отчета – 9000 км

На протяжении пары месяцев боролся с взбесившимся парктроником.

Система пищала из-за ложных срабатываний одного из передних датчиков. Сначала винил налипа­ющие на него снег и грязь. Неоднократно протирал сенсор – безуспешно! Пока не додумался снять рамку с номером. И чудо – парктроник замолчал. Хотя рамка не выступала за границы подиума, сдвинул ее в сторону на несколько миллиметров. Этого оказалось достаточно, чтобы парковочный радар заработал как надо.

Парковочный радар перестал глючить после того, как рамка с номером была сдвинута в сторону буквально на несколько миллиметров

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О проблемах мотора популярных моделей Geely рассказано тут.