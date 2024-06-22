Как победить взбесившийся парктроник китайского кроссовера – простое решение
Новенький Geely Monjaro из парка «За рулем» выдал странную неисправность
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Geely Monjaro, 2.0T (238 л. с.), А8
- Изготовитель – Geely, Китай
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с января 2024
- Пробег на момент отчета – 9000 км
На протяжении пары месяцев боролся с взбесившимся парктроником.
Система пищала из-за ложных срабатываний одного из передних датчиков. Сначала винил налипающие на него снег и грязь. Неоднократно протирал сенсор – безуспешно! Пока не додумался снять рамку с номером. И чудо – парктроник замолчал. Хотя рамка не выступала за границы подиума, сдвинул ее в сторону на несколько миллиметров. Этого оказалось достаточно, чтобы парковочный радар заработал как надо.
Парковочный радар перестал глючить после того, как рамка с номером была сдвинута в сторону буквально на несколько миллиметров
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- О проблемах мотора популярных моделей Geely рассказано тут.
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