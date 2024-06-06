Будет ли штраф, если не горит часть диодов в фонаре? Отвечает глава ГАИ

Глава ГАИ объяснил, можно ли эксплуатировать авто с частично работающей оптикой

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В заднем фонаре моего седана Volkswagen Jetta погасла половина светодиодов, но все функции (поворотник, стоп-сигнал, габарит) по-прежнему работают. Сотрудник ДПС при проверке документов обратил на это внимание, но штрафовать не стал. В этой связи вопрос: могу ли ездить дальше или следует озаботиться поиском фонаря на замену? Можно ли поставить фонарь с «разборки»?

C. В. Хабаров, Пермский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Пункт 3.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения), не допускает эксплуатацию транспортного средства, если количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на нем не соответствуют требованиям, предусмотренным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

Таким образом, неисправный фонарь следует заменить, а движение на автомобиле разрешено лишь с соблюдением мер предосторожности к месту стоянки или ремонта (пункт 2.3.1 Правил дорожного движения Российской Федерации). Использование для замены фонаря, уже бывшего в эксплуатации, при условии его исправности законодательству не противоречит

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