Завершил обгон через сплошную — как избежать лишения прав

«За рулем» напомнил об опасных местах, где ГАИ часто ловит торопыг

Какое нарушение совершает водитель, начиная обгон в разрешенном правилами месте, через прерывистую разметку, а заканчивая его с пересечением сплошной разметки? Многие до сих пор уверены, что это – нарушение требования дорожной разметки, за которое грозит штраф 500 рублей или вовсе предупреждение (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ).

На деле за такой маневр наказывают по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ – штрафом 5000 рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении прав лишают уже на год (ч. 5. ст. 12.15 КоАП РФ).

Напомним, что Пленум Верховного суда РФ 25.06.2019 своим решением фактически приравнял завершение обгона через сплошную линию разметки к движению по встречке:

«Действия лица, выехавшего на полосу, предназначенную для встречного движения, с соблюдением требований ПДД РФ, однако завершившего данный манёвр в нарушение указанных требований, также подлежат квалификации по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ» .

Все справедливо – маневр действительно опасный. Но, к сожалению, местами дорожное движение организовано так, что совершить нарушение можно ненамеренно.

По дороге на юг движение в отпускной период обычно плотное, то и дело впереди появляется неспешно едущий автомобиль. Изнывающий от жары водитель начинает его обгон через разрешенную прерывистую линию 1.5, не подозревая, что всего метров через 50-100 начнется сплошная линия разметки 1.1.

Перестроиться обратно в свой ряд не всегда получается. Например, бывает, что водитель начал обгон, почти опередил большую фуру, и увидел, что начинается сплошная разметка. Но он завершает маневр, вернувшись в полосу через сплошную линию разметки. Тем временем на попутной обочине дежурит экипаж ДПС. Камера служебного автомобиля фиксирует проезд всеми или двумя колесами по встречке во время возврата в свою полосу после обгона.

Оправдаться бывает непросто, так как суд обычно занимает сторону обвинения.

Предупредительная полоса

Согласно ГОСТу Р 52289–2004, сплошная разметка не должна начинаться сразу после прерывистой. Между ними предусмотрено размещение предупредительной линии 1.6, которая состоит из удлиняющихся полос. На трассе ее протяженность должна быть минимум 100 метров, в городе – 50 метров. Увидев предупреждающую разметку, водитель должен начать возвращение в свой ряд.

Проблема в том, что не везде дорожные службы качественно наносят разметку 1.6. К тому же во время непогоды видимость предупредительной полосы ухудшается.

Водитель имеет шанс избежать лишения в/у, если сумеет предоставить фото- или видеоматериалы, доказывающие, что разметка 1.6 была нечитаемой или нанесена неправильно (например, ее длина меньше предусмотренной ГОСТом). Но только шанс – ведь помимо разметки об ограничениях в дорожном движении предупреждают знаки 3.20 и 3.22 «Обгон запрещен». И знак имеет приоритет над разметкой.

Снимите на видео состояние дороги и разметки. В протоколе запишите, что не согласны с обстоятельствами дела и готовы предоставить подтверждающую фото- и видеосъемку.

Внимание – на знаки

Чтобы не совершить правонарушение, при принятии решения о маневре стоит в большей степени ориентироваться на знаки «Обгон запрещен». Тем более что с апреля 2020 года их обязаны устанавливать на обеих сторонах двухполосной дороги. Задумано это, чтобы, несмотря на помехи обзору, которые могут создавать неблагоприятные погодные условия и крупногабаритный транспорт, водитель мог видеть, что он въезжает в зону действия того или иного знака.

Согласно ГОСТ Р-52289-2004 «знаки и светофоры размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.». Там же сказано, что «расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м».

Если же дублирующего знака слева не было, или вы не заметили его, потому что они загорожены листвой (испачканы грязью) и плохо читаются, это обстоятельство, как правило, трактуется в пользу водителя.

Сфотографируйте (снимите на видео) сам знак и листву, затрудняющую его прочтение. Запишите свое несогласие в протоколе.

Виновата яма

Избежать лишения прав можно и в том случае, если водитель не смог вернуться в свой ряд из-за какого-то значимого препятствия на дороге, например ямы.

Сделайте фото – оно должно демонстрировать размеры ямы. Многие водители, не имея измерительных приборов, кладут по краям листы А4, чтобы можно было определить размеры выбоины.

Видео должно быть снято с привязкой к местности. Если есть свидетели, возьмите их контакты.

Если будет доказано, что вы оказались на встречной полосе в связи с объездом препятствия, то вам, скорее всего, выпишут штраф от 1000 до 1500 рублей по ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ. Лишения прав в данном случае не предусмотрено.

Соседи не пустили

Согласно пункту 11.3 ПДД, водителям запрещено «препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями». Поэтому, если сосед по потоку намеренно не дает вам вернуться в свой ряд, это может стать для вас смягчающим обстоятельством. Если, конечно, вы сможете предоставить доказательства и/или показания свидетелей, что тот препятствовал вашему маневру.

Если обгон начат и закончен на прерывистой разметке

Многие водители сами загоняют себя в ловушку, полагая, что если обгон был начат и завершен в разрешенных местах, то на встретившийся во время движения участок со сплошной разметкой можно не обращать внимания. На деле за такой маневр могут лишить прав по той же статье 12.15 КоАП РФ.

Пункт 9.1.1 ПДД гласит, что автомобиль не должен находиться по левую сторону от сплошной линии разметки, если она разделяет встречный поток от попутного. Даже непродолжительное время.

Поэтому, если вы находитесь в незнакомой местности, не можете оценить состояние дороги, не уверены на все 100% в успешном завершении маневра, лучше не рисковать. Ни безопасностью, ни водительским удостоверением.

А вот в каких случаях обгон ненаказуем даже в разрешенных местах.