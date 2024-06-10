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Как и какие скидки можно выбить у дилера — 7 способов

Эксперт «За рулем» рассказал, как получить скидку на автомобиль у дилера

Мы привыкли, что стоимость автомобилей только увеличивается – о снижении цен производители объявляют крайне редко. Да и то лишь затем, чтобы привлечь внимание, а потом цены постепенно откатывают назад.

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Тем не менее, у покупателей есть ряд возможностей приобрести новый автомобиль машину со скидкой. Причем, они не потребуют от вас каких-то сверхусилий.

Возможность №1 – прошлогодний автомобиль

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Самый очевидный способ сэкономить – взять выпущенный в прошлом году экземпляр. Для дилера такой автомобиль – менее ликвидный, чем новый, поэтому добиться от него скидки обычно трудностей не составляет.

В дешевом сегменте прошлогоднюю машину могут отдать на 100-150 тысяч дешевле актуальной. В дорогом дисконт даже в 700-800 тысяч – не предел. Но тут надо понимать, что и вы сами потом будете продавать свою «ласточку» дешевле, ибо она по документам будет на год старше.

Возможность №2 – конец квартала

Прийти к дилеру в конце месяца, а еще лучше – квартала. У отдела продаж на эти временные сроки всегда есть план по реализации. Зачастую, этот план горит, а за его невыполнение полагаются штрафные санкции. Чтобы их избежать, вам вполне могут дать какую-нибудь скидку.

Возможность №3 – покупаю здесь и сейчас

Брать нахрапом. Дескать, готов купить машину прямо здесь и сейчас. Средства при себе. С таким посылом зачастую можно добиться небольшой скидки – от 20 до 50 тысяч рублей. Тоже деньги.

Возможность №4 – неликвид

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На складе у дилера порой бывает экземпляр с неходовым цветом/комплектацией или, скажем, неликвид с какой-нибудь царапинкой. Чем заморачиваться с ее продажей, дилеру проще дать скидку и избавиться от потенциально зависшей машины.

Не беда, если таковой не будет – оставьте свои контакты, вам позвонят, когда такой неликвид появится в наличии.

Возможность №5 – бумажка от другого дилера

Тут придется ходить по дилерам и собирать коммерческие предложения. Дали скидку? Распечатайте бумажку с предложением, и трясите ею перед менеджером из другого салона. В большинстве случаев тот постарается перебить скидку дополнительной суммой. Просите распечатать и это предложение, а потом возьмите время на раздумье. И мигом в другой салон.

Суетливо, конечно, но тысяч сто выкружить можно запросто. А это, согласитесь, неплохие деньги.

Возможность №6 – подарки

Просите подарки. Зимние шины, страховка, дополнительный антикор или шумоизоляция, тонировка, да хоть бы и пресловутые сетки/коврики – на часть из этого вы так и так будете раскошеливаться. Так почему бы не попробовать переложить эту статью затрат на дилеров? Тоже своего рода скидка получается.

Возможность №7 – дорестайлинговая версия модели

Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

Приурочить покупку к рестайлингу выбранной модели. Перед выходом модернизированной версии дилеры стремятся избавиться от прежних вариантов и охотно идут на скидки. Потом старую модификацию реализовать будет труднее.

Так что читайте наши анонсы выхода новых/обновленных автомобилей, и действуйте.

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За РулемТимкин Юрий
Фото:Depositphotos
10.06.2024
Фото:Depositphotos
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