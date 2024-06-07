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Эксперт Арбузов назвал самые подходящие...

Как купить машину не дороже миллиона рублей: сложно, но варианты есть

Эксперт Арбузов назвал самые подходящие автомобили при бюджете 1 млн рублей

При покупке автомобиля необходимо тщательно все проанализировать и учесть различные факторы. Обязательно надо учитывать свои потребности, предпочтения и даже стиль жизни, и тогда шансы найти идеальный вариант вырастут в разы. Об этом рассказал обозреватель ресурса «Дром» Сергей Арбузов.

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При условии, что бюджет на покупку автомобиля не превышает миллиона рублей, а машина нужна для нечастых поездок на дачу, перемещений по городу и небольших путешествий, можно обратить внимание на отечественную Lada Granta и классическую Ниву, подчеркивает эксперт.

«При пробегах в 15 тысяч км в год они дадут три-четыре года относительно беспроблемной эксплуатации. Любая подержанная иномарка за эти деньги в силу возраста и большого пробега даже при прозрачной сервисной истории станет котом в мешке», – объясняет специалист.

Названа главная проблема АВТОВАЗа с моделью Lada Iskra

Если такие варианты не рассматриваются априори, после того как будет определен бюджет, и автовладелец определится – для чего конкретно нужна машина, нужно определиться с типом кузова. Также нужно понять какой привод предпочтителен, объем двигателя, расход топлива, уровень безопасности и дополнительные функции, перечисляет Арбузов.

После этого нужно сравнить модели одного класса, проверить репутацию автопроизводителя, почитать отзывы покупателей, и сходить в автосалон, чтобы провести тест-драйв. Такой подход значительно снизит рис приобретения неподходящего автомобиля, подытожил Арбузов.

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Источник: runews24.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
07.06.2024
Фото:Depositphotos
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