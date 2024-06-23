Экспериментальная советская «скорая»: что в ней было особенного?
«За рулем» вспомнил необычную советскую «санитарку» СП-36
К майским праздникам 1936 года в мастерских автобазы столичной «Скорой помощи» изготовили необычную по тем временам машину СП‑36 на шасси ГАЗ-АА.
Штатные грузовые рессоры заменили эластичными удлиненными. Спереди и сзади установили амортизаторы. Кабину водителя конструктивно объединили с кузовом. Носилок, по имеющимся данным, умещалось двое – в два этажа. Сиденья – мягкие, пружинные. Семиместный кузов – отапливаемый. Наибольшая скорость – 70 км/ч.
СП-36
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?
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Фото:из архива «За рулем»
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23.06.2024
Фото:из архива «За рулем»
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