Экспериментальная советская «скорая»: что в ней было особенного?

«За рулем» вспомнил необычную советскую «санитарку» СП-36

К майским праздникам 1936 года в мастерских автобазы столичной «Скорой помощи» изготовили необычную по тем временам машину СП‑36 на шасси ГАЗ-АА.

Штатные грузовые рессоры заменили эластичными удлиненными. Спереди и сзади установили амортизаторы. Кабину водителя конструктивно объединили с кузовом. Носилок, по имеющимся данным, умещалось двое – в два этажа. Сиденья – мягкие, пружинные. Семиместный кузов – отапливаемый. Наибольшая скорость – 70 км/ч.

СП-36

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Задолго до НАМИ-1: откуда «ноги растут» у первого советского легкового авто? Ответ тут.