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Экспериментальная советская «скорая»: что в ней было особенного?

«За рулем» вспомнил необычную советскую «санитарку» СП-36

«Скорую вызывали»? 10 самых известных санитарных автомобилей СССР

К майским праздникам 1936 года в мастерских автобазы столичной «Скорой помощи» изготовили необычную по тем временам машину СП36 на шасси ГАЗ-АА.

Штатные грузовые рессоры заменили эластичными удлиненными. Спереди и сзади установили амортизаторы. Кабину водителя конструктивно объединили с кузовом. Носилок, по имеющимся данным, умещалось двое – в два этажа. Сиденья – мягкие, пружинные. Семиместный кузов – отапливаемый. Наибольшая скорость – 70 км/ч.

СП-36
СП-36
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На всю Москву всего три «бензино-колонки»: как жили и работали первые советские таксисты?

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

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  • Задолго до НАМИ-1: откуда «ноги растут» у первого советского легкового авто? Ответ тут.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 5
23.06.2024
Фото:из архива «За рулем»
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