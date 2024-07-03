Самое сочное и незабываемое автособытие этого лета

Как прошел ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — опубликован подробный отчет

3750 посетителей, более 100 культовых автомобилей на ретровыставке, 45 машин в соревновании по дрэг-рейсингу (в том числе и «стрела»), и это еще не всё, что было на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ! Полеты на вертолете, выступление множества музыкальных групп, среди которых известная группа «Кирпичи», а еще вручение автомобиля Omoda S5 победителю розыгрыша «За рулем», дрифт-такси, слепой тест-драйв китайских кроссоверов для всех желающих, дискуссия профессионалов о будущем российского авторынка и многое другое ожидало гостей автодрома RDRS Racepark 23 июня.

Ретровыставка

Ретровыставка на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ собрала 105 редких и уникальных моделей, среди которых космически красивый Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Caprice в необычном окрасе в стиле американских «лоу-райдеров», Volkswagen Jetta из небезызвестного фильма про стрит-рейсинг – «Форсаж», Ford Mustang и Mitsubishi GTO...

...и советская «классика», куда же без нее.

Гости фестиваля фотографировались, восхищались, а некоторые даже трогали украдкой ту самую, заветную машину мечты. Совсем счастливчикам, с разрешения владельцев, удалось даже попасть в салон.

А для тех, кому просто любоваться классическими машинами и болеть за пилотов дрэг-рейсинга оказалось недостаточно, работало дрифт-такси. Любой желающий мог оказаться на пассажирском кресле дрифт-кара и на себе прочувствовать перегрузки, которые испытывает пилот во время дрифта.

У фестиваля получилось создать «живую», не рафинированную выставку, где у зрителей была возможность контакта с машинами, а у владельцев редких экземпляров – благодарная публика, слушающая рассказы с замиранием сердца.

«Становится все больше людей, увлеченных автомобилями, и не просто быстрыми, а красивыми и быстрыми. Такие мероприятия мы посещаем уже много лет, и из года в год они становятся интереснее. Организаторы клубов начинают больше этим заниматься, подтягивают новых участников. Количество увлеченных людей увеличивается. Так что это здорово. Буквально 3-4 года назад подобных мероприятий было в разы меньше, – рассказывают Андрей и Степан из Российского Мустанг Клуба. – Мероприятия становятся массовыми. Нам далеко, конечно, до лидеров этого направления, но, тем не менее, мы набираем обороты. Думаем, такими темпами лет через 5 мы, возможно, будем на уровне Европы».

Андрей и Степан из Российского Мустанг Клуба

Китайские кроссоверы на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

На нашем фестивале любой желающий мог протестировать кроссовер Omoda C5 или Jaecoo J8. Площадок для тест-драйва тоже было две. Одна демонстрировала «умную» начинку автомобиля, а другая раскрывала внедорожные возможности машин.

Jaecoo J8

Наибольший интерес вызвал «слепой» тест-драйв: водитель на полностью тонированном кроссовере Omoda C5 должен был проехать змейку из конусов и заехать в «гараж».

Ориентироваться можно было только по изображению с камер кругового обзора.

Omoda C5

«Автомобиль суперски рулится, невероятно отзывчивая машина! Сейчас у меня Renault Duster, и после поездки я задумался о "китайце"», – отметил один из гостей фестиваля.

На второй площадке все желающие могли прохватить с ветерком по пересеченной местности. Водители отметили «собранную» подвеску кроссоверов, комфорт в салоне и работу электронных систем безопасности.

Вы выиграли автомобиль! И много чего еще...

Под занавес ФЕСТа главный редактор «За рулем» Максим Кадаков вручил приз – седан Omoda S5.

Напомним, что совсем недавно мы проводили розыгрыш автомобиля. Для участия нужно было пройти тест-драйв седана S5 в любом дилерском центре Omoda, а после этого описать свои впечатления, опубликовать фото и видео в своем профиле в ВКонтакте с хештегом #ЗаРулемOMODAS5. В итоге жюри определило победителем Александра Фирсова из Казани. Он вместе с супругой приехал за автомобилем на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ.

Но это далеко не единственный приз для гостей фестиваля. Розыгрыши ценных призов проходили на протяжении всего действа с самого утра.

Больше всего призов досталось самым маленьким посетителям.

Дрэг-рейсинг

После вручения автомобиля состоялось награждение пилотов, соревновавшихся весь день в дрэг-рейсинге.

Дрэг-рейсинг – это захватывающее шоу, способное впечатлить даже самого искушенного автолюбителя. Гонки, где скорость и мощь машин достигают невероятных показателей, а драйв и азарт зашкаливают. Каждый заезд наполнен адреналином, каждый старт – битвой двух пилотов, которых от победы отделяют доли секунд.

Два мощных автомобиля выстраиваются на стартовой полосе, готовые рвануть вперед на классическую дистанцию в 402 метра (¼ мили). А зрители затаив дыхание следят за каждым обгоном и финишем. В воздухе пахнет раскаленным металлом, ведущих заглушает рев моторов. Другими словами, дрэг-рейсинг – это не просто гонка, это спектакль, который захватывает и не отпускает до самого финиша.

Победители в каждом из пяти классов тут.

Гордимся нашими пилотами. Усердный труд окупился, и они продемонстрировали потрясающие результаты!

Концерт

После вручения начался долгожданный концерт группы «Кирпичи», зрители танцевали, смеялись и подпевали любимым трекам.

Также самых терпеливых гостей фестиваля ждала автограф-сессия со звездными пилотами дрэг-рейсинга и главным редактором «За рулем» Максимом Кадаковым. Расписывались на последнем выпуске нашего журнала, естественно. Получилось аутентично и круто.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ запомнился ярким, разнообразным и непрерывным действом, где каждый гость, вне зависимости от пола и возраста, смог найти для себя занятие по душе. Спасибо всем, кто провел это воскресенье с нами. Мы с радостью будем ждать вас в следующем году!