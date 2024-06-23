ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги

Подведены итоги соревнований по дрэг-рейсингу в рамках ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Вот и подошел к концу ЗА РУЛЕМ ФЕСТ. Друзья, выражаем огромную благодарность всем присутствовавшим. И зрителям, и организаторам, и, конечно же, участникам с их красивыми, яркими и быстрыми автомобилями, подарившими кучу драйва и эмоций.

Не забываем о том, что в центре внимания был дрэг-рейсинг, а это зрелищный и опасный спорт, в котором есть победители и проигравшие. Дух и атмосферу соревнований нужно поддерживать, поэтому публикуем список победителей!

Класс 15 секунд

3 место – Юдин Роман –15,758

2 место – Скитер Владимир – 15,708

1 место – Непарачек Павел –15,273

Класс 14 секунд

3 место – Епифанов Кирилл – 14,623

2 место – Войнов Дмитрий – 14,604

1 место – Сергеев Александр – 14,366

Класс 13 секунд

3 место – Царин Георгий – 13,190

2 место – Гулиев Рафаил – 13,124

1 место – Дияров Валерий – 13,101

Класс 12 секунд

3 место – Гузенков Максим – 12,379

2 место – Коваленко Евгений – 12,253

1 место – Шаповалов Антон – 12,205

Класс Гандикап

3 место – Гуренович Дмитрий – 18,321

2 место – Мараховский Тарас – 18,227

1 место – Зайцев Валерий – 17,150

Вот такие результаты, друзья. От всей души поздравляем победителей. Ваш упорный труд и скрупулёзная работа над доводкой и тестами своих автомобилей принесли свои плоды. Желаем участникам покорения высот и дальнейшего совершенствования.

А со зрителями мы встретимся в следующем году, на очередном мероприятии, посвященном дикой скорости и завораживающей эстетике автомобилей, которые абсолютно никого не оставят равнодушными.