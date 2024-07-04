Неожиданно: старых авто на дорогах России стало больше, чем в 2023-м

«За рулем»: Доля машин старше 20 лет в нашей стране за год выросла с 5% до 8%

В прошлом году мы публиковали данные исследования, согласно которому относительно свежие автомобили были только в столице, остальные города не могли похвастаться новым автопарком.

Мы обновили эти данные благодаря поддержке сервиса «Автокод Профи».

Методология не изменилась: мы фиксировали автомобили в движении по дорогам указанных городов. То есть подсчеты вели не на бумаге, а по реальной ситуации на дорогах. Результаты неутешительны.

Годы исследования: 2023–2024

Город Медианный год выпуска автомобиля Медианный год выпуска автомобиля Москва 2017 2016 Санкт-Петербург 2016 2015 Екатеринбург 2014 2012 Челябинск 2014 2011 Новосибирск 2011 2012

Слишком дорого

О чем говорят полученные данные? Почему упал медианный возраст автомобиля?

Во‑первых, из-за непомерных цен на новые автомобили. Автомобилисты в массе своей продолжают ездить на тех машинах, которые у них уже есть – не имея возможности их обновить.

Во‑вторых, мы увидели еще более неожиданный эффект от высоких цен на новые автомобили. На дорогах внезапно появилось много автомобилей из давно забытого прошлого! То есть на дороги стали чаще выезжать машины возрастом 20 лет и старше. Раньше многие из них стояли без дела, а сейчас они стали актуальны .

Возраст автомобиля Доля в 2023 году Доля в 2024 году

Возраст автомобиля Доля в 2023 году Доля в 2024 году До 5 лет включительно 34% 27% 6 — 10 лет 28% 28% 11 — 15 лет 23% 24% 16 — 20 лет 10% 15% 21 — 25 лет 4% 4% 26 — 30 лет 1% 2% Старше 30 лет 0% 2%

Если в прошлом году на дорогах Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска нам почти не встречались автомобили старше 25 лет, то в этом году их 4%. А доля «автостаричков» возрастом более 20 лет выросла с 5% до 8%. Рост почти в два раза!

Реанимировали старье

Откуда же они взялись? Скорее всего, за прошедший год автомобилисты, особенно в регионах, начали активно восстанавливать машины, которые раньше были не на ходу. Теперь починить и поставить на колеса старенький автомобиль уже имеет экономический смысл, ведь новый и современный дешевле 1,5 млн и не купишь. А если хочется чего-то более продвинутого, готовь 2,5 млн рублей и больше – такие деньги есть не у многих.

Пока выручают кредиты, но высокая ключевая ставка ЦБ РФ делает ежемесячный платеж недоступным для многих, а машина нужна здесь и сейчас.

На некоторые старые машины больно смотреть. Экстремальные зимние условия, когда полгода автомобиль ездит по соляному раствору, не проходят просто так. Можно растягивать срок эксплуатации, вкладывая в «старичка» с каждым годом всё больше и больше, но в какой-то момент времени оказывается, что такие затраты бессмысленны и надо брать что-то более свежее. Но где взять столько денег?

Будет лучше

Конечно, есть некоторая надежда на оздоровление ситуации. В некоторых отраслях заметно выросли зарплаты – и это отражается на автомобильном рынке, который постепенно растет. Ежемесячно сейчас продается 120–130 тысяч машин – это, фактически, уровень 2021 года. Если так пойдет и дальше, мы выйдем в течение года на 1,5 млн новых проданных автомобилей.

А может и не выйдем – если снова резко поднимут утилизационный сбор, новые ставки которого обсуждают в правительстве. Если вслед за подорожанием импортных автомобилей (при увеличении «утиля») подорожают и отечественные (а потому что всё дорожает), то рынок снова просядет – или как минимум прекратит свой рост. И средний возраст нашего автопарка снова нас неприятно удивит.