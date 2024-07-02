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Автокредиты стали менее доступными из-за решения ЦБ

Российские банки повышают ставки по автокредитам в связи с надбавками ЦБ

С 1 июля Банк России ввел надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Регулятор отметил, что автокредитование растет высокими темпами: на 1 апреля 2024 года рост задолженности составил 53% год к году. Это было обусловлено ослаблением стандартов кредитования банками. В связи с этим Центробанк решил ужесточить регулирование для повышения устойчивости банковского сектора и ограничения долговой нагрузки граждан по автокредитам.

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Руководитель дирекции развития автокредитования банка «Уралсиб» Екатерина Мельникова рассказала, что банк пересмотрел процентные ставки с 1 июля 2024 года, причем это затронуло как новые автомобили, так и автомобили с пробегом. Изменения варьируются от 20 до 240 базисных пунктов, в зависимости от допустимого уровня ПСК (полная стоимость кредита) в конкретных тарифах.

В ВТБ также указали, что банк уже адаптировал свои программы в соответствии с новыми изменениями, сохранив доступность автокредитования для максимального числа клиентов.

В пресс-службе «Ингосстрах банка» сообщили, что рассматриваются различные варианты реагирования на регуляторные ограничения, включая изменения ставок по автокредитам. Конкретные решения будут приниматься на основе текущей макроэкономической ситуации и анализа действий конкурентов.

Автокредиты, «Синяя карта», расширение прав — что изменилось для водителей с 1 июля

В «Росбанк Авто» подтвердили, что с 1 июля были введены риск-надбавки по автокредитам, что вынуждает кредитные организации повышать стоимость автокредитов для заемщиков с повышенной платежной нагрузкой.

Здесь добавили, что регуляторные изменения повлияют на сокращение объемов рынка потребительских кредитов.

Остальные банки пока воздержались от комментариев.

Напомним также, что с 1 июля для водителей в России вступили в силу изменения, которые касаются не только меньшей доступности автокредитования, но появлению страхового сертификата нового образца — «Синяя карта»,возможностью размещения в турпоездках на территории фермерских хозяйств и разрешением водителям с категорией "B" управлять квадрициклами и снегоходами.

Источник: «Прайм»

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Алексеева Елена
Фото:ТАСС/ Денис Абрамов
02.07.2024
Фото:ТАСС/ Денис Абрамов
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