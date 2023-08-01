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На чем в 2023 году ездят россияне? Вы удивитесь!

Машина по цене квартиры – уже реальность: новые автомобили за три года стали дороже в полтора раза.

Исследование «За рулем»

Как поднять автопром? Снизить цены на автомобили!

Методология нашего исследования проста: мы фиксировали автомобили, находящиеся в движении на улицах разных городов, и определяли их стоимость.

Цену фиксировали с помощью сервиса Автокод Профи, там есть такая функция.

Причем определяется цена не абстрактной марки или модели, а конкретного автомобиля со всей его историей.

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В таблице ниже приведены медианные результаты, чтобы исключить влияние сверхдорогих автомобилей и сверхдешевых. Это, в частности, очень актуально для Москвы: самый дорогой автомобиль, который попался нам в этом эксперименте в движении на дороге, стоит 26 млн рублей.

Также по медиане определялся и наиболее распространенный возраст автомобиля. Медианное значение – это срединное значение набора чисел, то есть такое число, в котором половина из элементов набора не меньше него, а другая половина не больше. Медиана более корректно отражает реальность, нежели средние значения.

Город

Медианная стоимость автомобиля, июнь 2023, руб.

Медианный год выпуска автомобиля

Москва (внутри ТТК)

1 822 000

2018

Москва (за пределами ТТК)

1 614 000

2017

Краснодар

1 191 000

2014

Санкт-Петербург

1 047 000

2016

Самара

1 027 000

2016

Ярославль

950 500

2013

Нижний Новгород

937 000

2014

Ростов-на-Дону

903 500

2013

Барнаул

903 000

2012

Екатеринбург

898 000

2014

Иркутск

892 000

2011

Челябинск

876 000

2014

Сочи

868 000

2012

Саратов

848 000

2014

Ставрополь

807 000

2012

Владивосток

774 000

2010

Хабаровск

771 000

2010

Новосибирск

747 000

2011

Рязань

746 000

2012

Тамбов

745 000

2013

Мурманск

718 000

2011

Томск

716 000

2007

Воронеж

644 500

2011

Магадан

638 000

2007

Биробиджан

637 000

2007

Махачкала

500 000

2013

Как квартира

Какие выводы можно сделать из нашего исследования? Довольно очевидные. Цена на автомобили растет не по дням, а по часам. Хотел написать, что недалек тот час, когда цена автомобиля сравняется со стоимостью квартиры, однако это уже произошло!

Народный автомобиль за 500 тысяч рублей: каким он должен быть?

Если задать поиск по одному из крупнейших сайтов по продаже недвижимости, можно обнаружить 30 тысяч квартир, прямо сейчас продающихся по цене ниже, чем 1,8 млн рублей – а средняя цена нового автомобиля в России уже перевалила за 2,5 млн!

Давно забытые 90‑е годы возвращаются? В то неспокойное время автомобиль можно было поменять на квартиру! И такие сделки были не такими уж редкими. Потом цены на квартиры ушли вперед, а цены на автомобили упали. Похоже, история совершила очередной виток по спирали, и ценность движимого имущества вновь стала расти.

При таком дефиците новых автомобилей, когда цена 3 млн рублей уже не заставляет дергаться глаз, стоимость автотранспорта будет очевидно расти. А новые ценники в три, пять и восемь миллионов за новый китайский автомобиль заставляют банки придумывать автомобильную ипотеку, ведь быстро отдать такой долг не получится, придется его растягивать на 10–15 лет как минимум, то есть почти на весь срок службы автомобиля.

Будет ли спрос

На сколько подорожали самые популярные авто с пробегом – исследование «За рулем»

Приведет ли это к падению спроса на автомобили? Я думаю, что нет. Жители России всегда любили автомобили. У нас в стране более 60 млн имеющих водительское удостоверение и 44 млн автомобилей «на ходу» (мы это ранее показывали в наших исследованиях). А еще – огромные просторы. Всё это не способствует массовому отказу от автомобиля по причине его подорожания.

А вот то, что за подорожанием автомобилей должны подтянуться и зарплаты, это общемировой тренд. Считается, что заработная плата в экономике должна быть такой, чтобы автомобиль можно было купить за однолетний доход. То есть, если вдруг усредненный автомобиль подорожал до 1 млн рублей, то средняя заработная плата должна подтянуться к 80 тысячам рублей в месяц.

Но можно повернуть и по-другому: ваш автомобиль не должен стоить больше, чем вы зарабатываете за год. Если зарплата 40 тысяч, за год это 480 тысяч. Вариант один – вторичный рынок.

А сбудется ли наш прогноз – покажет время.

Самые популярные у россиян авто с пробегом названы тут.

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За рулем в Дзен
За РулемПетр Шкуматов
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