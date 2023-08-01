На чем в 2023 году ездят россияне? Вы удивитесь!

Машина по цене квартиры – уже реальность: новые автомобили за три года стали дороже в полтора раза.

Исследование «За рулем»

Методология нашего исследования проста: мы фиксировали автомобили, находящиеся в движении на улицах разных городов, и определяли их стоимость.

Цену фиксировали с помощью сервиса Автокод Профи, там есть такая функция.

Причем определяется цена не абстрактной марки или модели, а конкретного автомобиля со всей его историей.

В таблице ниже приведены медианные результаты, чтобы исключить влияние сверхдорогих автомобилей и сверхдешевых. Это, в частности, очень актуально для Москвы: самый дорогой автомобиль, который попался нам в этом эксперименте в движении на дороге, стоит 26 млн рублей.

Также по медиане определялся и наиболее распространенный возраст автомобиля. Медианное значение – это срединное значение набора чисел, то есть такое число, в котором половина из элементов набора не меньше него, а другая половина не больше. Медиана более корректно отражает реальность, нежели средние значения.

Город Медианная стоимость автомобиля, июнь 2023, руб. Медианный год выпуска автомобиля Москва (внутри ТТК) 1 822 000 2018 Москва (за пределами ТТК) 1 614 000 2017 Краснодар 1 191 000 2014 Санкт-Петербург 1 047 000 2016 Самара 1 027 000 2016 Ярославль 950 500 2013 Нижний Новгород 937 000 2014 Ростов-на-Дону 903 500 2013 Барнаул 903 000 2012 Екатеринбург 898 000 2014 Иркутск 892 000 2011 Челябинск 876 000 2014 Сочи 868 000 2012 Саратов 848 000 2014 Ставрополь 807 000 2012 Владивосток 774 000 2010 Хабаровск 771 000 2010 Новосибирск 747 000 2011 Рязань 746 000 2012 Тамбов 745 000 2013 Мурманск 718 000 2011 Томск 716 000 2007 Воронеж 644 500 2011 Магадан 638 000 2007 Биробиджан 637 000 2007 Махачкала 500 000 2013

Как квартира

Какие выводы можно сделать из нашего исследования? Довольно очевидные. Цена на автомобили растет не по дням, а по часам. Хотел написать, что недалек тот час, когда цена автомобиля сравняется со стоимостью квартиры, однако это уже произошло!

Если задать поиск по одному из крупнейших сайтов по продаже недвижимости, можно обнаружить 30 тысяч квартир, прямо сейчас продающихся по цене ниже, чем 1,8 млн рублей – а средняя цена нового автомобиля в России уже перевалила за 2,5 млн!

Давно забытые 90‑е годы возвращаются? В то неспокойное время автомобиль можно было поменять на квартиру! И такие сделки были не такими уж редкими. Потом цены на квартиры ушли вперед, а цены на автомобили упали. Похоже, история совершила очередной виток по спирали, и ценность движимого имущества вновь стала расти.

При таком дефиците новых автомобилей, когда цена 3 млн рублей уже не заставляет дергаться глаз, стоимость автотранспорта будет очевидно расти. А новые ценники в три, пять и восемь миллионов за новый китайский автомобиль заставляют банки придумывать автомобильную ипотеку, ведь быстро отдать такой долг не получится, придется его растягивать на 10–15 лет как минимум, то есть почти на весь срок службы автомобиля.

Будет ли спрос

Приведет ли это к падению спроса на автомобили? Я думаю, что нет. Жители России всегда любили автомобили. У нас в стране более 60 млн имеющих водительское удостоверение и 44 млн автомобилей «на ходу» (мы это ранее показывали в наших исследованиях). А еще – огромные просторы. Всё это не способствует массовому отказу от автомобиля по причине его подорожания.

А вот то, что за подорожанием автомобилей должны подтянуться и зарплаты, это общемировой тренд. Считается, что заработная плата в экономике должна быть такой, чтобы автомобиль можно было купить за однолетний доход. То есть, если вдруг усредненный автомобиль подорожал до 1 млн рублей, то средняя заработная плата должна подтянуться к 80 тысячам рублей в месяц.

Но можно повернуть и по-другому: ваш автомобиль не должен стоить больше, чем вы зарабатываете за год. Если зарплата 40 тысяч, за год это 480 тысяч. Вариант один – вторичный рынок.

А сбудется ли наш прогноз – покажет время.

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