Названы самые популярные у россиян авто с пробегом

В первом полугодии 2023 года автомобили с пробегом находили покупателей гораздо чаще, чем годом ранее...

Рейтинг самых популярных отечественных автомобилей с пробегом традиционно оказался наполнен, по большей части, различными моделями Lada. Лишь на последнюю строчку Топ-10 продаж первого полугодия 2023 года «заскочил» УАЗ Патриот – и то, с заметным отставанием от продукции АВТОВАЗа.

Отметим, что подержанные отечественные машины раскупались охотнее, чем в прошлом году, но у большинства моделей этот рост небольшой, в пределах нескольких процентов. Исключение составляют относительно свежие Granta и Vesta: их популярность на вторичном рынке, по сравнению с прошлым годом, выросла, соответственно, на 25% и 33%.

Для иномарок, напротив, такая ситуация типична: рост продаж в 20-40% по сравнению с прошлым годом для большинства моделей. Кроме Renault Logan и Chevrolet Niva, которые, кажется, мало кто воспринимает, как иномарки.

А лидирует в рейтинге подержанных машин зарубежных брендов Ford Focus. В Топ-5 вошли пара «корейцев» Hyundai Solaris и Kia Rio, а также две Тойоты, Corolla и Camry. А среди российских машин казавшаяся еще недавно незыблемым лидером вазовская «классика» уступила место Самаре – кажется, уже навсегда.

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Источник: Автостат