В России цены на автозапчасти взлетят еще на 20–25%
Дальнейший рост цен ожидается из-за июльских изменений курсов валют. «Пострадают» в основном запчасти для автомобилей европейского, корейского и японского производства, полагают дилеры.
Динамику повышения эксперты рынка оценивают в пределах 20–25% - с июля и до конца года. Большуя часть запчастей сегодня ввозят по схеме параллельного импорта, а он крайне чувствителен к колебаниям рубля.
Аналитики предполагают, что заметнее всего подорожают «расходники» — детали, которые подлежат регулярной замене: масло, фильтры, свечи, тормозные колодки и диски.
Однако рынок есть рынок – и стоимость запасных частей, как и любых товаров, будет меняться в зависимости от спроса и предложения.
Также многое зависит от логистики и открытия параллельных каналов поставок.
Если власти одобрят инициативу по запуску промышленного восстановления автокомпонентов для иномарок, это также может отразиться на стоимости запчастей – они могут стать доступнее и дешевле.
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Источник: «Известия»
Фото: Depositphotos
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