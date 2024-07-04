Заказчики и поставщики дорожного строительства встретятся в Москве!
В рамках события пройдет Церемония награждения I Национальной Премии «Дороги России».
Ключевой задачей Форума является обеспечение эффективного взаимодействия заказчиков и поставщиков в сфере строительства и использование новых форматов для профессионального общения и популяризации новейших технологических решений отрасли.
В числе приглашенных спикеров:
- Константин Михайлик, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации;
- Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта Российской Федерации;
- Олег Ступников, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства;
- Антон Журавлев, заместитель генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ»;
- Артем Ажгиревич, ректор Московского автомобильно-дорожного университета (МАДИ);
- Павел Ципорин, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;
- Сергей Соколов, и.о. заместителя председателя Правительства Саратовской области;
- Сергей Хлызов, министр промышленности и транспорта Воронежской области;
- Сергей Евтушенко, министр транспорта Белгородской области;
- Дмитрий Зотин, министр транспорта Красноярского края;
- Александр Толкачев, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
В числе номинантов I Национальной Премии «Дороги России» - крупнейшие организации отрасли:
ООО «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект»; ООО «Айтем проект», ГК «Олимпроект», АО «Ленгипротранс», ООО «Маркс инжиниринг», ООО «Межрегионстрой», Минцифры Свердловской области, ООО «Институт строительства и проектирования», ООО «АльмакорГруп», Министерство транспорта и дорожного строительства Нижегородской области, ФКУ «Ространсмодернизация», АО «Монолитное строительное управление - 1», ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ООО «Трансcтроймеханизация», ГКУ Саратовской области «РНИЦ», ООО «Поволжская Мостостроительная Компания» и другие.
Подать заявку на участие и получить более подробную информацию можно на официальном сайте Форума.
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