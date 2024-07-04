Заказчики и поставщики дорожного строительства встретятся в Москве!

11 июля в Москве при поддержке Минстроя России, Минцифры России и Минтранса России состоится I Всероссийский Форум-выставка «ИНДУСТРИЯ 4.0 Дороги, мосты, тоннели».

В рамках события пройдет Церемония награждения I Национальной Премии «Дороги России».

Ключевой задачей Форума является обеспечение эффективного взаимодействия заказчиков и поставщиков в сфере строительства и использование новых форматов для профессионального общения и популяризации новейших технологических решений отрасли.

В числе приглашенных спикеров:

Константин Михайлик, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации;

Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта Российской Федерации;

Олег Ступников, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства;

Антон Журавлев, заместитель генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ»;

Артем Ажгиревич, ректор Московского автомобильно-дорожного университета (МАДИ);

Павел Ципорин, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;

Сергей Соколов, и.о. заместителя председателя Правительства Саратовской области;

Сергей Хлызов, министр промышленности и транспорта Воронежской области;

Сергей Евтушенко, министр транспорта Белгородской области;

Дмитрий Зотин, министр транспорта Красноярского края;

Александр Толкачев, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

В числе номинантов I Национальной Премии «Дороги России» - крупнейшие организации отрасли:

ООО «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект»; ООО «Айтем проект», ГК «Олимпроект», АО «Ленгипротранс», ООО «Маркс инжиниринг», ООО «Межрегионстрой», Минцифры Свердловской области, ООО «Институт строительства и проектирования», ООО «АльмакорГруп», Министерство транспорта и дорожного строительства Нижегородской области, ФКУ «Ространсмодернизация», АО «Монолитное строительное управление - 1», ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ООО «Трансcтроймеханизация», ГКУ Саратовской области «РНИЦ», ООО «Поволжская Мостостроительная Компания» и другие.

Подать заявку на участие и получить более подробную информацию можно на официальном сайте Форума.

Реклама/АНО «Центр компетенций «Умный город», ИНН 6452150122/erid F7NfYUJCUneLsXEq6Q7v