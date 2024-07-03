Автосервис отказался устранить разнотон после покраски – вот как нужно поступить!

Юрист Смирнов рассказал, как до суда оспорить некачественную работу дилера

В редакцию «За рулем» пришло письмо от читателя, в котором тот рассказал о своей проблеме с покраской автомобиля. Алексей сообщил, что владеет автомобилем Kia Sportage 2017 года. На автомобиль сразу после покупки была нанесена защитная пленка, но после ее снятия с капота и переднего бампера оказалось, что на них повреждено лакокрасочное покрытие.

Для устранения этого дефекта он обратился к бывшему официальному дилеру Kia и указал менеджеру на необходимость точного совпадения цвета. По окончании работ менеджер заверил его, что цвет подобран правильно, и автомобиль можно забирать. Прием работ происходил на стоянке дилерского центра, где автомобили стояли очень плотно друг к другу, и из-за этого автовладелец не увидел расхождения в цвете.

Но позже, в тот же день, он заметил явное отличие в оттенке окрашенных деталей и вернулся к дилеру. В ходе визуального осмотра сотрудники подтвердили различие в цвете и назначили исследование с помощью спектрофотометра.

«Как и ожидалось, в акте осмотра указали, что "различие цвета находится в пределах допуска соответствия при ремонтной окраске согласно ГОСТ 9.407-2015". Я ознакомился с эти документом, в нем ничего не сказано о допусках», - говорит автовладелец.



Читатель просит подсказать, что ему делать в этой ситуации, куда обратиться для проведения независимой экспертизы и как добиться перекраски деталей.

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

– Вы вправе обратиться к организации, где осуществлялись работы по окраске автомобиля, с досудебной претензией. Закон «О защите прав потребителей» дает вам право потребовать от исполнителя услуг устранения последствий некачественной покраски автомобиля. То есть, по вашему требованию автосервис дилера должен за свой счет перекрасить капот и бампер. При этом, дилер обязан назначить независимую экспертизу, если посчитает ваши требования необоснованными.

Экспертиза проводится за счет автосервиса, где осуществлялись работы, это его обязанность, он же выбирает эксперта. Тот составляет заключение, и, если есть сомнение в его достоверности, оно может быть оспорено в суде. Автовладелец имеет право присутствовать при проведении исследования, а также может привести своего эксперта, чтобы тот по ходу делал замечания и обращал на что-то внимание.

В случае подтверждения несоответствия цвета окрашенных деталей цвету автомобиля, автосервис будет обязан перекрасить детали. Если, несмотря на положительное заключение эксперта, автосервис откажется это сделать, вам придется обратиться в суд.