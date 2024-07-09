Проверка гонками пройдена — моторное масло Rolf на пьедестале победителей

Немецкий бренд смазочных материалов Rolf в сезоне 2024 стал титульным партнером гоночной команды Sportcar Racing Team.

Для компании родом из Леверкузена это достаточно неожиданный шаг – ранее Rolf в связях с автоспортом замечен не был. Партнерство с гоночной командой стало органическим развитием сотрудничества с Porsche Центр Рублевский, на базе которого и была сформирована Sportcar Racing Team. Опыт сразу оказался успешным – пилоты команды забирают подиумы сезона 2024 один за другим.

Sportcar Racing Team и Rolf объединяют не просто спонсорские отношения, речь идет о техническом партнерстве. В четырехлитровых оппозитных моторах Porsche 911 GT3 и Cayman GT4 RS гоночной команды тестируются новейшие разработки R&D-специалистов Rolf Lubricants GmbH специально для высокофорсированных двигателей спортивных автомобилей. Сложно представить нечто более высокотехнологичное и форсированное, чем атмосферный оппозитник под заводским кодом MDG.GA.

Виталий Ларионов, спортивный директор команды Sportcar Racing Team:

«Нагрузки очень серьезные! Особенно в длинных гонках, когда мотор постоянно едет на пределе и обороты не опускаются ниже 5000, а максимальные на этих двигателях достигают 9000 об/мин.»

Подобный режим работы технически сложного современного двигателя предъявляет невероятно высокие требования к смазочному материалу – моторное масло должно быть не просто качественным, требуется исключительный уровень эксплуатационных свойств. Так почему Sportcar Racing Team остановили выбор смазочных материалов для своих Porsche именно на Rolf?

В последние годы с проблемой замены привычных брендов моторных масел столкнулись не только рядовые потребители, но и сервисные станции, автопарки, гоночные команды, дилерские центры и даже официальные представительства автомобильных марок. Ситуация усугубляется тем, что подавляющее большинство автопроизводителей, особенно европейских, имеет свои технические требования к смазочному материалу. И рекомендованным к использованию может считаться только моторное масло, изготовленное c применением оригинальных пактов присадок и разработанное в соответствии с гайдлайнами ОЕМ-рецептуры – это одинаково справедливо как для скромной Skoda, так и для трековых версий Porsche. Rolf Lubricants GmbH – компания с штаб-квартирой в Германии и продолжает сотрудничать с европейскими производителями оригинальных пакетов присадок и следовать общеевропейскому кодексу практик ATIEL. Этот документ, помимо прочего, достаточно строго регламентирует цикл R&D в части допустимых рецептур и компонентов, методологии испытаний в аккредитованных автопроизводителями лабораториях, а также последующей отраслевой сертификации. Этих требований придерживаются разработчики как OEM-масел, так и таких мировых гигантов как Mobil, Shell, Valvoline. На сегодняшний день Rolf – практически единственный бренд на российском рынке, продукция которого имеет официальные допуски автопроизводителей и разработана в соответствии с оригинальными рецептурами.

Тем не менее, одним из неизменных принципов команды разработчиков Rolf остается стремление не только соответствовать требованиям рынка, но и превосходить их. Настоящей гордостью технологов компании можно назвать технологию GTL+PAO – синергию двух топовых синтетических базовых основ, ранее не встречавшуюся в серийных продуктах мировых производителей. Моторные масла, разработанные отдельно на PAO- или GTL-базах – не редкость. К примеру, первую основу традиционно использует Mobil, а концерн Shell продолжительное время был GTL-монополистом. Любое из этих двух базовых масел невероятно стойкое к окислению, термостабильное, обладает великолепными низкотемпературными свойствами, но никому до сих пор не удавалось совместить преимущества каждой из основ таким образом, чтобы не только дополнять, но и усиливать свойства. Инженерам Rolf удалось воплотить это в топовой линейке Ultra – на основе рецептур этих продуктов разрабатываются масла и для Sportcar Racing Team. Для высоконагруженных двигателей особенно важна термостабильность смазочного материала и здесь у GTL+PAO результаты отличные. В традиционной для Porsche вязкости 0W-40 показатель испаряемости NOACK у масел Rolf Ultra лучше ведущих мировых брендов и почти в два раза превосходит требования европейского норматива. Также обращает на себя внимание исключительный результат тестов на динамическую вязкость MRV, иллюстрирующий, насколько быстро моторное масло прокачивается по системе и достигает важнейших точек смазки, которых у современных высокофорсированных моторов может быть множество.

Эти результаты были получены в ходе испытаний в аккредитованной немецкой лаборатории ISP, а позже подтверждались в ходе независимых тестов. В их числе и тест нашего журнала, где моторное масло Rolf Ultra 5W-40 по большинству показателей оказалось лучше аналогичных продуктов Mobil и Shell.

Отличные результаты показывают масла Rolf Ultra и в «боевых» условиях кольцевых автогонок. Контроль за состоянием ДВС тут крайне пристальный: после каждого заезда автомобили проходят инспекцию у механиков, оцениваются данные с телеметрии. Масло в обязательном порядке меняют после каждого этапа безотносительно его состояния, а специалисты «Рольф Лубрикантс Восток» непрерывно изучают пробы отработавшего смазочного материала – идет работа над особым performance-продуктом на основе GTL+PAO специально для гоночных автомобилей.

Представляется такая аналогия с линейкой автомобилей Porsche: Rolf Ultra занимает место гражданского флагмана – легендарного 911 Turbo, а новое спорт-масло иерархически будет ближе к истинно трековым GT3 RS.

Пожелаем командам «Рольф Лубрикантс Восток» и Sportcar Racing Team продолжать покорять научные вершины и спортивные пьедесталы. От подобных коллабораций всегда выигрывает простой автолюбитель, ведь зачастую именно в гонках «обкатываются» будущие массовые и вполне гражданские технологии.

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