Смешал две разные тормозные жидкости — тормозам кранты?

Новый «За рулем» рассказал, какие тормозные жидкости можно смешивать между собой

В только что вышедшем номере «За рулем» опубликована статья о тонкостях работы и обслуживания современных тормозных систем. В материале – ответы на тревожащие многих автомобилистов вопросы. Например, может ли АБС увеличивать тормозной путь? Почему тормозные колодки скрипят? И можно ли протачивать тормозные диски?

А также один из самых частых, обретший неувядающую популярность на фоне «родственной паранойи» по поводу смешивания антифризов и масел – можно ли миксовать тормозные жидкости разных классов?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Ситуация примерно та же, что и с моторными маслами: более современные можно заливать в устаревшие, а вот обратная замена нежелательна. На практике все тормозные жидкости, сделанные на одной основе, – скажем, DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 – можно смешивать между собой.

Однако применение DOT 3 нежелательно при критически низких температурах или где-то на высокогорье. Да и срок службы таких жидкостей гораздо меньше. Поэтому лучше отдавать предпочтение более высокотемпературным жидкостям, особенно если речь идет о скоростных автомобилях, жаре и горных дорогах.

Особняком стоят только жидкости DOT 5, которые изготовлены на силиконовой основе, – их смешивать с другими нельзя.

Смешивать тормозные жидкости можно, если знать принцип

Так что смешивайте на здоровье – учитывая вышеприведенные нюансы. Впрочем, таких нюансов по тормозам возникает довольно много, поэтому рекомендуем внимательно прочитать статью целиком.

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Остановка по требованию», опубликованной в журнале «За рулем» №7/2024.