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Тормоза скрипят во время торможения — мы знаем причину и как от этого избавиться

Водителям перечислили 5 признаков того, что тормозные диски пора менять

Важной составляющей тормозной системы автомобиля являются тормозные диски, от их состояния зависит безопасность транспортного средства. Есть пять основных признаков, указывающих на необходимость их замены.

Вибрация

Если во время торможения ощущается вибрация или пульсация на руле, это может быть признаком деформации или износа тормозных дисков. Из-за неравномерного контакта колодок с поверхностью диска снижается эффективность торможения. В итоге возрастает риск аварии.

Износ

По мере износа тормозных дисков уменьшается их толщина. Когда она достигнет критического значения, диски нужно срочно менять, толщину можно измерить при помощи микрометра или штангенциркуля.

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Необычные звуки

Появление при торможении нехарактерных звуков в виде скрежета, скрипа тоже свидетельствует о повреждении или износе тормозных дисков. При систематическом появлении таких шумов необходимо осмотреть тормозные диски и в случае необходимости поменять.

Перегрев

В этом случае тормозным дискам грозит деформация или плавление фрикционного материала тормозных колодок. Это чревато снижением эффективности торможения, признаки перегрева можно определить по характерному синему цвету дисков.

Механические повреждения

Любые трещины или глубокие царапины на поверхности тормозных дисков указывают на их износ и необходимость замены.

На частоту замены тормозных дисков влияет не только стиль вождения, но и другие факторы. Как правило, срок их службы составляет примерно 100 тысяч километров при аккуратной эксплуатации автомобиля. Но при этом необходимо регулярно проверять состояние тормозных дисков. Кроме того, лучше менять их парами – передние или задние одновременно, кроме случаев с браком или повреждением нового диска. При замене тормозных дисков желательно установить и новые тормозные колодки.

Источник: Тарантас Ньюс

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 5
08.06.2024
Фото:freepik / freepik
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