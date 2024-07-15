Японское цунами: JDM в России

Японские автомобили — такое же культурное явление, как суши, аниме или манга. И в России оно на пике популярности!

Настороженность к правому рулю сменилась на искренний интерес к необычным японским машинам, с которыми большинство европейцев просто не знакомы. Ведь они удивляют даже спустя десятки лет.

Достаточно вспомнить полноуправляемые ещё с конца 80-х модели Mazda, электронно-регулируемые амортизаторы Toyota в 1983 году, систему стабилизации и адаптивный круиз-контроль от Mitsubishi в 1990-м... На фоне нынешней унификации и удешевления автомобилей японский инжиниринг конца прошлого века впечатляет.

Japdays

Этим летом в российских столицах прошло уже два фестиваля JDM-машин (Japanese Domestic Market — для внутреннего японского рынка). Похоже, жители европейской части страны стали понимать сибиряков и дальневосточников, давно влюблённых в японские авто.

В Москве фанаты JDM собрались на традиционном, уже седьмом фестивале JAPDAYS. На открытой площадке красовались более 700 японских машин: от обязательных на таких мероприятиях Nissan Skyline GT-R, Subaru Impreza WRX и Mitsubishi Lancer Evo до уникальной «императорской» Toyota Century.

Не обошлось без дрифта, японской автоспортивной дисциплины. Можно было прокатиться на дрифт-такси, дымящих резиной, и детально рассмотреть гоночную машину Ильи Фёдорова, пилота Russian Drift Series. Под капотом Nissan 180SX, созданной при поддержке бренда Masuma, турбо-шестёрка VQ30 с увеличенным до 3,3 л рабочим объёмом — уникальный мотор VQ33DET, которого не найти в каталогах.

Tsunami Picnic

В Санкт-Петербурге любители интересных и быстрых машин встретились на десятом по счёту Tsunami Picnic. Фестиваль не имеет строгой JDM-направленности, но именно японские машины играют здесь первую скрипку. Nissan Silvia дымят шинами и доминируют в дрифте, Toyota Supra будоражит звуком 2JZ-GTE под капотом, а многочисленные кей-кары поражают характерным японским стайлингом oni-kyan («адский развал»).

Местом притяжения зрителей стала трасса Masuma для соревнований по RC DRIFT — дрифту на радиоуправляемых моделях. Масштаб борьбы здесь не игрушечный: пилоты специально съехались из разных регионов, чтобы провести полноценные заезды и выявить лучшего. А аварии и эмоции такие же, как во «взрослых» гонках.

Masuma

Уникальность и даже относительная редкость автомобиля — предмет гордости владельца и интереса окружающих. Но и сложности с поиском запчастей, ведь их официальных поставок в Россию нет.

Выручает Masuma. Бренд более 20 лет представлен в России и предлагает широкий ассортимент запчастей для автомобилей с правым и левым рулём, а также фирменную двухлетнюю гарантию. На сайте Masuma есть поиск деталей не только по VIN, но и по Frame — номеру кузова или рамы.

Аригато, JDM-щики! Спасибо, что сохраняете эти невероятные автомобили в строю и поддерживаете многогранность автомобильной культуры нашей страны.

Masuma — надёжные запчасти с гарантией 2 года.

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