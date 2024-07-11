21 см под днищем, 188 сил – но покупать этого «японца» вы не станете

«За рулем» выяснил, стоит ли переплачивать за новый японский авто по параимпорту

Новые Subaru все еще можно купить в России – и даже с гарантией. Но цены, по сравнению со стоимостью китайских автомобилей, кусаются.

Subaru Outback – не новинка. На наш рынок модель вышла без малого три года назад. Тогда она стоила около 4 млн рублей и была дороже конкурентов-кроссоверов. Сейчас за ту же машину нужно отдать порядка 7 млн рублей – стоимость огромного рамного внедорожника Tank 500 с мотором мощностью почти 300 л.с. За такие деньги больших продаж, понятное дело, ждать не приходится, но отдельные фанаты модели находятся.

Форм-фактор: кузов Subaru Outback

Китайцы завалили нас кроссоверами, предлагают и немало седанов. Но вот универсалы в КНР не в чести. Outback – не просто универсал, а внедорожный. Более того – родоначальник класса: Volvo V70 Cross Country и Audi A6 Allroad вышли позже. Поэтому в сегодняшнем потоке автомобиль смотрится необычно. Но не в ущерб практичности. Внутренний объем «сарая» длиной 4870 мм удовлетворит и большие семьи, и дачников, и путешественников.

Японская надежность

Будем честны: китайские машины репутацию надежных в глазах массового покупателя себе пока не заслужили. Японские автомобили – заслужили. И Subaru выпускается в Японии, что уже весомый аргумент. Двигатель 2.5 – атмосферный. Отсутствие дорогостоящей турбины в перспективе долгой эксплуатации – это однозначный плюс. И пускай 188 л.с. кажутся для большой машины невеликим табуном, тянут они на совесть.

Даже без очного сравнения веришь, что Subaru Outback уедет по пересеченной местности дальше любого китайского кроссовера и без принудительных блокировок дифференциалов.

Грамотные настройки Subaru Outback

У «китайцев» на бумаге, как правило, все отлично: и сил немало, и агрегаты современные. Но вот настройки часто хромают. Outback предлагает идеальное на их фоне взаимодействие двигателя и вариатора. Нажал педаль – и тут же получил отклик.

Отличные тормоза. Хорошая реакция на поворот руля. Очень небольшие крены для автомобиля с клиренсом более 210 мм. Переваривающая всё подвеска, которой помогают «пухлые» шины размерности 225/60 R18. Можно ехать хоть размеренно, хоть азартно по дороге любого качества.

Безопасность Subaru Outback

На панели хватает физических клавиш. Да и сенсорные спроектированы грамотно – всегда на виду. Из эргономических нюансов – только нефиксируемый переключатель повороников.

Фирменный комплекс активной безопасности EyeSight работает без радара – только по показаниям камер на ветровом стекле. Пожалуй, Subaru добилась одних лучших в мире способностей для подобных систем.

EyeSight совершенствуется практически каждый год. Расширяется набор распознаваемых объектов, увеличивается угол обзора, добавляются новые функции. Например, контроль полосы умеет работать и без разметки, ориентируясь по траектории едущей впереди машины.

Особенно понравилась интеллигентная работа функции слежения за водителем. Если отвлекаешься от дороги, Subaru привлекает твое внимание неназойливым, но четко слышимым писком. Так куда лучше, чем неграмотные фразы с жутким акцентом, которые практикуют для одергивания водителей некоторые китайские бренды.

Багажник предлагает восемь такелажных петель, крючки, розетку и удобные ниши. Под полом лежит полноценное запасное колесо.

Выводы по Subaru Outback

Впечатление от Subaru Outback портят некоторые анахронизмы. Пора бы поменять древние потолочные плафоны. И добавить обогрев руля по всей окружности. А вот аналоговые приборы и множество физических клавиш я только приветствую.

Хорошая машина. Но уж очень дорогая.

А вот европейский кроссовер, который выпускается в России и стоит почти в два раза дешевле, чем Субару.