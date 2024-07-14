Дизель, автомат, богатое оснащение – ждем новинку Foton

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В августе этого года Foton наладит официальные поставки пикапа Tunland V9 в РФ

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На выставке комтранса в Москве марка Foton показала новый пикап для нашего рынка. К модели Tunland G7 в августе присоединится более крупная модель Tunland V9. Длина машины 5617 мм, колесная база – 3355 мм. «Девятка» немного недотягивает до одного из самых крупных пикапов, официально поставляемых в Россию, – это Great Wall Poer KingKong длиной 5641 мм и с колесной базой 3410 мм.

Foton Tunland V9
Foton Tunland V9

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Несмотря на внушительные размеры, Tunland V9 метит в премиум, а не в сегмент «работяг». У него задняя пружинная подвеска и полный привод с муфтой BorgWarner. С двухлитровым дизелем собственной разработки мощностью 163 л.с. работает 8‑ступенчатый автомат. Но самое интересное, что у пикапа есть «мягкая» гибридная надстройка с 48‑вольтовым стартер-генератором.

Интерьер Foton Tunland V9
Интерьер Foton Tunland V9

В богато отделанном салоне – центральный дисплей на 14,6 дюйма, обогрев всех сидений и вентиляция передних.

Foton Tunland G7 стоит в России от 3,57 млн рублей. У него те же дизель и автомат. Пикап V9 крупнее, щедрее оснащен и сложнее по силовой установке. Он окажется существенно дороже. Но пока о цене говорить преждевременно: импортер только запустил процесс сертификации машины.

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Милешкин Кирилл
Фото:Foton
Количество просмотров 34
14.07.2024
Фото:Foton
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