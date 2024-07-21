На конвейер по знакомству: история лучшей модели ИЖа

«За рулем» вспомнил историю первого хэтчбека СССР ИЖ Комби и его автомата

Вкратце: первый советский серийный хэтчбек попал на конвейер «по знакомству», был очень популярен, а в конце жизни превратился в пародию на самого себя.

А теперь немного подробнее о том, почему все случилось именно так.

ИЖ-2125 Комби – первый советский серийный хэтчбек.

Запрет на разработку автомобилей

Ижевский автомобильный завод – детище Дмитрия Устинова, секретаря ЦК КПСС (1965-1976 гг.), курировавшего оборонную промышленность, а позднее – министра обороны СССР. Устинов считал, что наращивать производство легковых автомобилей нужно самым дешевым и простым способом: увеличением выпуска уже серийных Москвичей, и скептически относился к идее строительства нового завода совместно с компанией FIAT.

ВАЗ, тем не менее, построили. А Ижевскому заводу строго предписали выпускать только автомобили по чертежам МЗМА. Однако молодые инженеры из сформированного уже в 1966-м заводского КБ, конечно же, мечтали о собственных разработках. Для начала – хотя бы на основе серийного Москвича-412. Это был единственный шанс довести новинку до конвейера. Правда, и к таким работам руководство министерства оборонной промышленности, которому подчинялся завод, относилось крайне неодобрительно.

Первый опытный Комби-1, 1966 г.

Тем не менее уже осенью 1966 года появился образец Комби-1 – хэтчбек на основе Москвича-408. Этот кузов тогда входил в моду в Западной Европе, а самой громкой новинкой стал французский Renault 16. Первый Комби имел передок с четырьмя фарами, как у экспортного Москвича-408.

Прототип Комби-2.

На второй образец поставили уже один из первых двигателей Москвич-412 и большие круглые фары, как на серийных московских и ижевских машинах. Но ижевские стилисты планировали ставить на Комби прямоугольные фары производства ГДР, которыми собирались оснащать (и оснащали с 1970 года) московские машины. Ведь хэтчбек задумывали не только более универсальной, вместительной, но отчасти и люксовой версией Москвича-412.

Как ИЖ Комби поставили на конвейер

Первый и самый симпатичный вариант серийного ИЖ-2125 Комби.

В 1969 году в Ижевске провели заводские испытания, но шансов на серийное производство «незаконной» машины по-прежнему было немного. Неизвестно, как бы сложилась судьба ИЖ Комби, если бы не новый главный инженер завода Юрий Маслюков, у которого были связи в высоких министерских кругах.

Именно Маслюков добился показа машины председателю совета министров СССР Алексею Косыгину. Ему автомобиль понравился, и руководство министерства оборонной промышленности скрепя сердце согласилось. Так ИЖ-2125 получил благословение на серийное производство.

В 1971 году прошли приемочные испытания, а в июне 1972-го сделали первую промышленную партию ИЖ-2125 Комби.

Автомобиль оснастили мотором рабочим объемом 1,5 л мощностью 75 л.с. и четырехступенчатой коробкой передач. Задние лонжероны и рессоры усилили.

ИЖ-2125 получил прямоугольные фары (на ижевские седаны их почти не ставили) и нарядную оригинальную хромированную решетку радиатора. На передних крыльях поставили два зеркала. Видно в них, правда, было немного, но выглядела машина, по тем временам, даже щегольски.

ИЖ-2125 Комби оснащали приемником Урал-Авто.

Комби получил и оригинальные фонари: спереди – вертикальные, сзади – большие горизонтальные. Как и ижевские седаны, Комби оснащали очень хорошим по тем временам приемником Урал-Авто, который можно было использовать и вне автомобиля.

Багажник ИЖ Комби

Запаска в ИЖ-2125 не мешалась в багажнике, а лежала под полом.

При сложенном заднем сиденье в хэтчбеке получалась погрузочная площадка длиной 1,15 м, рассчитанная на 200 кг груза. Элегантная, да еще и вместительная машина вызвала огромный интерес у покупателей. Тем более что Комби стал первым в СССР хэтчбеком, а ведь и разнообразием практичных кузовов (универсалов, например) советских граждан не баловали.

Кроме того, на Комби удалось изжить некоторые врожденные недостатки серийного Москвича. Несмотря на то, что топливный бак, как и у седана, висел сзади под полом, над ним сделали вместительную нишу. Туда убрали запасное колесо, которое в седане мешалось в багажнике. Рядом с запаской можно было пристроить и инструмент, и необходимые в дальних поездках запчасти.

ИЖ-2125 получил также удобный запирающийся ключом лючок бензобака. На седанах же для открытия лючка применялся трос, который с годами часто начинал заедать, зимой – замерзать, а иногда даже рвался.

В целом, ижевский Комби был автомобилем очень интересным, а отчасти и более прогрессивным, чем седан. Что тут же оценили покупатели.

Автоматическая коробка СССР

Опытный образец модернизированного ИЖ-21251.

Делали Комби, правда, в относительно небольших количествах, и машина в СССР была не то чтобы экзотичной, но остродефицитной и довольно редкой.

А на заводе планировали развивать ИЖ-2125 – именно как люксовый вариант. Первоначально планировали даже экспортную версию с правым рулем. Но ижевские автомобили, за исключением грузовых версий, не экспортировали. Поэтому от праворульной версии хэтчбека отказались.

Зато именно на ИЖ-2125 в первую очередь предполагали ставить автоматическую коробку передач, разработанную совместно ИЖ и НАМИ. Комби с такой коробкой в 1973 году испытывали на полигоне, а в 1976 году отправили в длительный пробег. Автомат признали удачным. Поэтому ижевцы предложили организовать отдельное производство таких агрегатов. Причем в количестве до 200 тысяч штук в год – в том числе для Москвичей производства АЗЛК.

Но министерство не горело желанием финансировать такой проект. А бывший главный инженер ИЖ, а теперь заместитель министра оборонной промышленности, Юрий Маслюков предложил наладить производство автоматов на самом ижевском заводе. Но эта хлопотная затея была не по душе уже руководству завода. Но главное: при патологическом дефиците автомобилей в СССР инвестиции в производство автоматических коробок были неоправданными. Тем более, что экспорт московских Москвичей к тому моменту резко упал.

Модернизированный ИЖ-21251 в варианте с прямоугольными фарами.

В результате дело ограничилось общей модернизацией ижевских машин. Они получили ряд усовершенствований, в том числе безопасные ручки дверей. Но параллельно Комби утратил оригинальную решетку радиатора, получив, как и седаны, унифицированную черную. Заодно отказались и от прямоугольных фар.

Версия люкс и пародия на нее

Выставочный ИЖ-Комби SL.

Тем не менее, в Ижевске появилась очередная идея сделать люксовую версию модернизированного ИЖ-21251. В единственном экземпляре изготовили Комби SL с бамперами, накладками на колесные диски, элементами салона от Москвича-2140SL производства АЗЛК и даже с небольшим спойлером на двери багажника. Но дело ограничилось единственным образцом.

Поздний ИЖ-21251 уже не воспринимали ни красивым, ни модным.

С начала 1980-х годов на ИЖ-21251 ставили уже, в основном, дефорсированные двигатели мощностью 68 л.с. Но этому многие как раз радовались, поскольку такие моторы работали на дешевом 76-м бензине.

Уже к концу 1980-х Комби, как и ижевский Москвич-412, окончательно растерял обаяние и на фоне более современных моделей выглядел архаичным, а по мнению молодых автолюбителей, просто стариковским автомобилем.

Тем не менее, ИЖ-21251 формально выпускали до 1995 года, а фактически, малыми партиями, – даже до 1997-го. Всего собрали 347 тысяч хэтчбеков. Для четверти века производства – это совсем немного. На периферии многие машины до сих пор используются. Самые же нарядные и куда более редкие ранние хэтчбеки считаются уже коллекционными.

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