Изменяемый клиренс, стекло в багажнике и провал продаж — история одного «европейца»

Эксперт «За рулем» рассказал про фишки необычной модели Citroen XM

К этому Ситроену ХМ сложно относиться равнодушно. Французские машины у некоторых вызывают иронию, а порой даже презрение. Иные заболевают ими однажды и на всю жизнь. А любимым, как известно, все прощают.

Французское «зубило» по-итальянски

Этот Citroen было бы справедливо назвать «зубилом», как величали когда-то нашу «восьмерку». Но ведь французскую машину отличает гармоничная, продуманная до мелочей элегантность без спорных стилистических изломов, характерных для дизайнерских изысков того времени. Кстати, дизайн – итальянский. Фирма Citroen доверила проект знаменитому итальянскому ателье Bertone. И точно не прогадала!

Citroen XM

Конечно, есть детали, которые справедливо воспринимать платой за неординарную стилистику. Например, довольно большая часть стекол передних дверей не открывается. Но ведь обзорность сама по себе хорошая, по крайней мере, уж совсем не хуже, чем у большинства современных машин.

Закон гидродинамики и подвеска Citroen

За пятой дверью – отдельное стекло, изолирующее салон от багажника.

Оригинальность – так во всем! За обычной для хэтчбека пятой дверью находится второе стекло. Идея проста, как все гениальное: при открытом багажнике в салон не попадает ни холод, ни дождь, ни снег. А стекло, естественно, можно поднять.

Слева и справа за двухлитровым двигателем находятся зеленые сферы регулировки передней подвески.

За 11 лет производства на Citroen ХМ ставили самые разные моторы вплоть до V-образных 6-цилиндровых. На этой машине – средний в гамме 2-литровой бензиновый агрегат с наддувом, в позднем варианте – мощностью 147 л.с.

Но сердце Ситроена – насос и резервуар фирменной гидросистемы. На нее здесь «завязано» все. И усилитель руля, и даже тормоза. Классического вакуумного усилителя тормозов здесь нет.

Но главное, ради чего еще в 1950-х создали всю эту хитрую гидравлику, – фирменная гидропневматическая подвеска с возможностью менять клиренс.

Легендарная французская конструкция – радость и гордость, но одновременно и вечная головная боль поклонников настоящих Ситроенов.

Справа от рычага коробки передач – управление дорожным просветом, слева – жесткостью подвески.

Справа от рычага коробки передач находится рычажок регулировки подвески по высоте. Самое нижнее положение – машина почти ложится порогами на асфальт, самое высокое – просвет побольше, чем у большинства современных кроссоверов и даже некоторых внедорожников.

С таким дорожным просветом, действительно, можно ехать туда, куда на обычном легковом автомобиле соваться просто страшно.

Слева от рычага коробки – регулировка жесткости подвески: доступны обычный и спортивный режимы. Но все это, конечно, замечательно, пока насос, магистрали и множество клапанов исправно работают.

Противоугонный шифр и стояночный тормоз на все колеса

Среди фирменных ситроеновских фишек: стояночный тормоз с ножным приводом, который действует еще и на передние колеса. Своя логика в этом есть. Зачем тянуть привод через всю машину?

«Аккордеон» между передними креслами под крышкой – это набор кнопок противоугонной системы. В инструкции подробно описано, как после покупки машины заложить индивидуальный четырехзначный шифр. Главное, его потом не забыть.

Еще одна интересная и полезная особенность автомобиля – воздуховоды в дверях к боковым стеклам.

А вот коробка передач – обычная, пятиступенчатая механическая. Кстати, во Франции до сих пор очень популярны именно такие машины. Ведь они не только дешевле, но и экономичней.

Управляемость Citroen

Ранние Ситроены с гидропневматической подвеской отличал очень мягкий ход и, как следствие, крены и специфическая, далеко не острая управляемость.

Citroen XM – уже другой. Машина тоже комфортная, но не расхлябанная, а достаточно плотная. Раскачкой не докучает, на руление реагирует четко. Правда, переключение подвески в спортивный режим меняет характер машины мизерно. По крайней мере, в городском режиме движения.

Тормоза везде дисковые, но со своеобразным приводом. Поначалу машина как-то с ленцой реагирует на нажатие педали, а потом – очень остро. Но привыкнуть к такой особенности можно быстро.

Двигатель в 147 л.с. и сегодня комплексов неполноценности не вызывает, особенно, конечно, в сочетании с механической коробкой. По паспорту разгон до 100 км/ч занимает 11,2 секунды. Очень неплохо даже по нынешним временам.

Конкуренты Citroen XM

На ХМ, дебютировавший в 1989 году, фирма возлагала очень большие надежды. Надеялась, что он станет столь же успешным, как легендарный DS. Не все получилось. Конкуренция в этом классе стала куда жестче, чем в 1950-х. А главными соперниками ХМ были немецкие модели.

От Ситроена многих отпугивала хитрая конструкция гидропневматики, сложность и дороговизна ремонта этого инженерного великолепия. При этом по оснащению, характеристикам и комплектации Citroen ХМ немцам никак не уступал.

В 1990-м году Citroen XM стал европейским автомобилем года, но за 11 лет (до 2000 года) продали всего 333 тысячи экземпляров этой модели. Гораздо меньше, чем планировали. Но яркий след в истории эта небанальная, своеобразная, обаятельная машина все равно оставила. Она может вызывать разные эмоции. Кроме скуки.

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