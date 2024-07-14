Моторы BMW – почему в СССР их тоже избегали
Наш советский BMW
В 1920-е годы СССР и Германия активно сотрудничали в области промышленности. Московский завод в Филях, куда из Риги было эвакуировано оборудование с Руссо-Балтийского вагонного завода еще во время первой мировой войны, в 1923 году отдали в концессию фирме Junkers. После чего в Москве и начали выпуск этих самолетов.
Примерно в те же годы в советской прессе публиковали рекламу мотоциклов BMW. Тогда же СССР купил и лицензию на производство 12-цилиндровых авиационных двигателей BMW VI.
В 1930-е сотрудничество с баварской компанией по понятным причинам свернули. Тем не менее, советский мотоцикл М-72, появившийся в 1941 году, стал фактически копией BMW R71.
После Великой Отечественной войны в Союз завезли немало трофейных мотоциклов и автомобилей BMW разных моделей и модификаций. А вскоре из Айзенаха, где и выпускали до войны автомобили баварской марки, в СССР пошли BMW 321, а затем и модернизированные BMW 340.
Машины с рядными 6-цлилндровыми двигателями делал завод, прежде принадлежащий мюнхенской компании, а после – отечественной, включенной в состав советского-германского акционерного общества Автовело (работала она под патронажем Советской военной администрации в Германии – СВАГ). Таким образом, завод в Тюрингии частично стал советским.
Значительную часть BMW 321 довоенной конструкции, а потом и BMW 340, дебютировавших в 1949 году уже в Германской Демократической Республике (ГДР) и переименованных в EMW, отправляли в СССР в счет репараций. В основном, они поступали в государственные учреждения. Но со временем многие машины переходили в руки обычных граждан. И самым аккуратным из них немецкие автомобили служили потом десятилетиями.
Но наиболее интересные эпизоды истории сотрудничества BMW с нашим автопромом, причем в те годы известные только узким специалистам, были еще впереди.
Показывает Москва
Самая известная сегодня и, в тоже время, самая мифологическая история соприкосновения BMW с советским автопромом – двигатель Москвча-412. Конечно, советский мотор «с лица» очень похож на немецкий. Но все куда сложнее.
Двигатель BMW семейства М10 (первый вариант 1962 года – М115) тщательно исследовали на МЗМА. По общей компоновке советский 1,5-литровый (87х70 мм) верхневальный мотор с полусферическими камерами сгорания (очень прогрессивный в 1960-х годах) тоже близок к немецкому. Баварский двигатель объемом 1,5 л (82х71 мм) в базовой комплектации развивал те же 75 л.с.
И советский, и немецкий агрегаты для снижения высоты подкапотного пространства наклонили. Оба мотора – с цепным приводом ГРМ. Но, по сути, на этом сходство заканчивается.
У двигателя BMW совершенно иная камера сгорания и чугунный блок цилиндров, а также абсолютно иное расположение навесных агрегатов. Кстати, существовал опытный вариант 412-го мотора с чугунным блоком. Но серийный двигатель «Москвич-412» – алюминиевый, со съемными чугунными гильзами.
Такое решение приняли, поскольку производить моторы для МЗМА предстояло уфимскому заводу авиационных двигателей, на котором была отлажена технология алюминиевого литья.
Для СССР очень важно было и то, что меняя чугунные гильзы, ремонтировать двигатель Москвича было несложно.
Так что мотор Москвич-412 – вовсе не копия BMW. К слову, семейство баварских моторов, рожденных в начале 1960-х, делали до 1988 года. А отечественный двигатель – еще на несколько лет дольше.
Баварский коммунар
Еще за несколько лет до начала истории Москвича-412 советским мог стать совсем другой двигатель BMW – для Запорожца ЗАЗ-965.
Для НАМИ закупили практически все модели европейских микролитражных автомобилей конца 1950-х годов. Их придирчиво испытывали и тщательно изучали. С точки зрения моторостроения советским специалистам очень понравился двигатель вагончика BMW 600.
Двухцилиндровый оппозитный мотор воздушного охлаждения мощностью 19,5 л.с. поставили на один из опытных Москвичей-444 – прообраз Запорожца ЗАЗ-965. Под немецкий двигатель переделали заднюю часть одного из прототипов, на котором прежде стоял отечественный мотоциклетный двигатель. Он, конечно, совсем не подходили автомобилю класса Запорожца. К тому же, не отличался надежностью. Но иного подходящего отечественного агрегата пока не было.
Именно поэтому возникла идея покупки немецкой лицензии. Однако в итоге все же приняли решение проектировать свой четырехцилиндровый мотор. В двух вариантах – оппозитный и V-образный, который и пошел на серийный ЗАЗ-965.
Еще до начала производства ЗАЗ-965 баварская компания начала производство модели BMW 700 уже с совсем другим, чем у 600-го, кузовом и мотором объемом 0,7 л. Агрегат оставался двухцилиндровым, как и у Запорожца воздушного охлаждения, но развивал уже 32 л.с.
BMW 700 выпускали до 1965 года, после чего фирма окончательно отказалась от подобных конструкций.
BMW-ГАЗ-24
В 1970-е компания BMW, как кстати и Mercedes-Benz, активно налаживала связи с СССР. В 1973 году в Москве провели даже фирменные выставки обеих компаний.
Тогда же по просьбе Всесоюзного объединения автоэкспорт, занимающегося продажей советских машин за рубежом, на Волгу ГАЗ-24 поставили двигатель от BMW 2500. Рядная баварская «шестерка» с двумя карбюраторами при рабочем объеме 2,5 л развивала 150 л.с. при 6000 об/мин. Момент был тоже очень солидный – 211 Нм при 3700 об/мин.
С таким мотором Волга, которую принято называть ГАЗ-24-98, разгонялась до 100 км/ч за 11,3 с. Максимальная скорость составляла 167 км/ч. Под немецкий двигатель переделали кузов Волги. Адаптировали к мотору BMW и советскую коробку передач.
Но Волга с баварским мотором стоила бы в два раза дороже стандартной, и рассчитывать на успех такой машины за рубежом не приходилось.
BMW с гербом СССР
Если промышленное сотрудничество советского и баварского автопрома так и не сложилось, то в другой области оно все же состоялось. Поначалу советские граждане очень удивлялись, увидев на улицах элегантные баварские седаны с характерной синей полосой и гербом Советского Союза на передних дверях – машинами BMW начали комплектовать милицейские гаражи.
Сначала в милиции служили немецкие автомобили семейства Е3, а потом и нового – Е12. В основном, баварские автомобили видели в правительственных кортежах. Но со временем немецких седанов становилось все больше.
В 1978-м милицейский BMW семейства Е12 даже сыграл второстепенную роль в детективном сериале «Следствие ведут знатоки». В фильме «Букет на приеме» баварская машина, символизировавшая мощь и оснащенность советской милиции, успешно догнала Волгу (такси).
Тогда никто не знал, что через десятилетие BMW на советских улицах станут привычной повседневностью.
- Запорожец задом наперед — необычный внедорожник СССР.
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