Моторы BMW – почему в СССР их тоже избегали

«За рулем» рассказал, как двигатели BMW едва не попали на Волгу и Запорожец

Наш советский BMW

Саксонский BMW (EMW) 340 – продукт советско-немецкого акционерного общества.

В 1920-е годы СССР и Германия активно сотрудничали в области промышленности. Московский завод в Филях, куда из Риги было эвакуировано оборудование с Руссо-Балтийского вагонного завода еще во время первой мировой войны, в 1923 году отдали в концессию фирме Junkers. После чего в Москве и начали выпуск этих самолетов.

Примерно в те же годы в советской прессе публиковали рекламу мотоциклов BMW. Тогда же СССР купил и лицензию на производство 12-цилиндровых авиационных двигателей BMW VI.

В 1930-е сотрудничество с баварской компанией по понятным причинам свернули. Тем не менее, советский мотоцикл М-72, появившийся в 1941 году, стал фактически копией BMW R71.

После Великой Отечественной войны в Союз завезли немало трофейных мотоциклов и автомобилей BMW разных моделей и модификаций. А вскоре из Айзенаха, где и выпускали до войны автомобили баварской марки, в СССР пошли BMW 321, а затем и модернизированные BMW 340.

Машины с рядными 6-цлилндровыми двигателями делал завод, прежде принадлежащий мюнхенской компании, а после – отечественной, включенной в состав советского-германского акционерного общества Автовело (работала она под патронажем Советской военной администрации в Германии – СВАГ). Таким образом, завод в Тюрингии частично стал советским.

Значительную часть BMW 321 довоенной конструкции, а потом и BMW 340, дебютировавших в 1949 году уже в Германской Демократической Республике (ГДР) и переименованных в EMW, отправляли в СССР в счет репараций. В основном, они поступали в государственные учреждения. Но со временем многие машины переходили в руки обычных граждан. И самым аккуратным из них немецкие автомобили служили потом десятилетиями.

Но наиболее интересные эпизоды истории сотрудничества BMW с нашим автопромом, причем в те годы известные только узким специалистам, были еще впереди.

Показывает Москва

Двигатель BMW M10 похож на советский мотор Москвич-412 лишь концептуально.

Самая известная сегодня и, в тоже время, самая мифологическая история соприкосновения BMW с советским автопромом – двигатель Москвча-412. Конечно, советский мотор «с лица» очень похож на немецкий. Но все куда сложнее.

Двигатель BMW семейства М10 (первый вариант 1962 года – М115) тщательно исследовали на МЗМА. По общей компоновке советский 1,5-литровый (87х70 мм) верхневальный мотор с полусферическими камерами сгорания (очень прогрессивный в 1960-х годах) тоже близок к немецкому. Баварский двигатель объемом 1,5 л (82х71 мм) в базовой комплектации развивал те же 75 л.с.

И советский, и немецкий агрегаты для снижения высоты подкапотного пространства наклонили. Оба мотора – с цепным приводом ГРМ. Но, по сути, на этом сходство заканчивается.

У двигателя BMW совершенно иная камера сгорания и чугунный блок цилиндров, а также абсолютно иное расположение навесных агрегатов. Кстати, существовал опытный вариант 412-го мотора с чугунным блоком. Но серийный двигатель «Москвич-412» – алюминиевый, со съемными чугунными гильзами.

Такое решение приняли, поскольку производить моторы для МЗМА предстояло уфимскому заводу авиационных двигателей, на котором была отлажена технология алюминиевого литья.

Для СССР очень важно было и то, что меняя чугунные гильзы, ремонтировать двигатель Москвича было несложно.

Так что мотор Москвич-412 – вовсе не копия BMW. К слову, семейство баварских моторов, рожденных в начале 1960-х, делали до 1988 года. А отечественный двигатель – еще на несколько лет дольше.

Баварский коммунар

BMW 600

Еще за несколько лет до начала истории Москвича-412 советским мог стать совсем другой двигатель BMW – для Запорожца ЗАЗ-965.

Для НАМИ закупили практически все модели европейских микролитражных автомобилей конца 1950-х годов. Их придирчиво испытывали и тщательно изучали. С точки зрения моторостроения советским специалистам очень понравился двигатель вагончика BMW 600.

Двухцилиндровый оппозитный мотор воздушного охлаждения BMW 600.

Двухцилиндровый оппозитный мотор воздушного охлаждения мощностью 19,5 л.с. поставили на один из опытных Москвичей-444 – прообраз Запорожца ЗАЗ-965. Под немецкий двигатель переделали заднюю часть одного из прототипов, на котором прежде стоял отечественный мотоциклетный двигатель. Он, конечно, совсем не подходили автомобилю класса Запорожца. К тому же, не отличался надежностью. Но иного подходящего отечественного агрегата пока не было.

Микролитражку BMW 600 в СССР тщательно изучали и испытывали.

Именно поэтому возникла идея покупки немецкой лицензии. Однако в итоге все же приняли решение проектировать свой четырехцилиндровый мотор. В двух вариантах – оппозитный и V-образный, который и пошел на серийный ЗАЗ-965.

Двигатель BMW 600 в моторном отсеке опытного Москвича-444.

Еще до начала производства ЗАЗ-965 баварская компания начала производство модели BMW 700 уже с совсем другим, чем у 600-го, кузовом и мотором объемом 0,7 л. Агрегат оставался двухцилиндровым, как и у Запорожца воздушного охлаждения, но развивал уже 32 л.с.

Развитием BMW 600 стала модель 700, которую выпускали почти столько же, сколько ЗАЗ-965.

BMW 700 выпускали до 1965 года, после чего фирма окончательно отказалась от подобных конструкций.

BMW -ГАЗ-24

Шестицилиндровый двигатель BMW M30B25 рабочим объемом 2,5 л.

В 1970-е компания BMW, как кстати и Mercedes-Benz, активно налаживала связи с СССР. В 1973 году в Москве провели даже фирменные выставки обеих компаний.

Тогда же по просьбе Всесоюзного объединения автоэкспорт, занимающегося продажей советских машин за рубежом, на Волгу ГАЗ-24 поставили двигатель от BMW 2500. Рядная баварская «шестерка» с двумя карбюраторами при рабочем объеме 2,5 л развивала 150 л.с. при 6000 об/мин. Момент был тоже очень солидный – 211 Нм при 3700 об/мин.

Баварский 150-сильный мотор под капотом Волги ГАЗ-24.

С таким мотором Волга, которую принято называть ГАЗ-24-98, разгонялась до 100 км/ч за 11,3 с. Максимальная скорость составляла 167 км/ч. Под немецкий двигатель переделали кузов Волги. Адаптировали к мотору BMW и советскую коробку передач.

Но Волга с баварским мотором стоила бы в два раза дороже стандартной, и рассчитывать на успех такой машины за рубежом не приходилось.

BMW с гербом СССР

Если промышленное сотрудничество советского и баварского автопрома так и не сложилось, то в другой области оно все же состоялось. Поначалу советские граждане очень удивлялись, увидев на улицах элегантные баварские седаны с характерной синей полосой и гербом Советского Союза на передних дверях – машинами BMW начали комплектовать милицейские гаражи.

Милицейский BMW 2500 семейство E3 в Москве.

Сначала в милиции служили немецкие автомобили семейства Е3, а потом и нового – Е12. В основном, баварские автомобили видели в правительственных кортежах. Но со временем немецких седанов становилось все больше.

В 1978-м милицейский BMW семейства Е12 даже сыграл второстепенную роль в детективном сериале «Следствие ведут знатоки». В фильме «Букет на приеме» баварская машина, символизировавшая мощь и оснащенность советской милиции, успешно догнала Волгу (такси).

Тогда никто не знал, что через десятилетие BMW на советских улицах станут привычной повседневностью.

Запорожец задом наперед — необычный внедорожник СССР.