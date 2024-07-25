#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Все как вы любите: эти модели авто понравятся людям возраста 65+
25 июля
Все как вы любите: эти модели авто понравятся людям возраста 65+
Эксперты подобрали топ-5 авто для...
Россиянам рассказали, как проехать по самой красивой и самой коварной трассе Алтая
25 июля
Россиянам рассказали, как проехать по самой красивой и самой коварной трассе Алтая
Для россиян-автопутешественников подготовили 50...
Женщины стали чаще устраиваться на работу на «мужские» должности в автосервисы
25 июля
Женщины стали чаще устраиваться на работу на «мужские» должности в автосервисы
В России стали чаще трудоустраивать женщин на...

То, что нужно для ремонта этой детали, есть у вашей жены: лайфхак

Читатель «За рулем» придумал способ восстановления поводка лючка бензобака

Оторвался старый поводок крышки бензобака. Взял у жены пружинную резинку для волос, разрезал. На концах сделал ушки, намотав нитками бандаж. Закрепил, как показано на схеме.

Способ крепления ушек к поводку крышки бензобака
Способ крепления ушек к поводку крышки бензобака
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Сверху для эстетики намотал черную изоленту. Кольцо на пробке прикрутил тонкой нержавеющей проволокой к поводку. Другой конец нового поводка прикрутил к крышке лючка оцинкованным саморезом.

Кольцо крутится на крышке бензобака, как и раньше, легко.

Поводок прослужил уже 2,5 года с морозными зимами.

Импровизированный поводок крышки бензобака
Держится надежно и прослужит долго!

А.Иванов, Московская область

Приз автору совета аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О копеечном способе надежного крепления аккумулятора узнаете тут.
  • «За рулем» можно читать в Viber
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:А. Иванов
Количество просмотров 11
25.07.2024
Фото:А. Иванов
Поделиться:
Оцените материал:
0