То, что нужно для ремонта этой детали, есть у вашей жены: лайфхак

Читатель «За рулем» придумал способ восстановления поводка лючка бензобака

Оторвался старый поводок крышки бензобака. Взял у жены пружинную резинку для волос, разрезал. На концах сделал ушки, намотав нитками бандаж. Закрепил, как показано на схеме.

Способ крепления ушек к поводку крышки бензобака

Сверху для эстетики намотал черную изоленту. Кольцо на пробке прикрутил тонкой нержавеющей проволокой к поводку. Другой конец нового поводка прикрутил к крышке лючка оцинкованным саморезом.

Кольцо крутится на крышке бензобака, как и раньше, легко.

Поводок прослужил уже 2,5 года с морозными зимами.

Импровизированный поводок крышки бензобака Держится надежно и прослужит долго!

А. Иванов, Московская область

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