То, что нужно для ремонта этой детали, есть у вашей жены: лайфхак
Оторвался старый поводок крышки бензобака. Взял у жены пружинную резинку для волос, разрезал. На концах сделал ушки, намотав нитками бандаж. Закрепил, как показано на схеме.
Сверху для эстетики намотал черную изоленту. Кольцо на пробке прикрутил тонкой нержавеющей проволокой к поводку. Другой конец нового поводка прикрутил к крышке лючка оцинкованным саморезом.
Кольцо крутится на крышке бензобака, как и раньше, легко.
Поводок прослужил уже 2,5 года с морозными зимами.
А. Иванов, Московская область
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