«Размножаем» очечник в машине – простое решение

Читатель «За рулем» рассказал, как сделать очечник двухсекционным

Многие люди водят автомобиль в очках. Мы с женой относимся к их числу, и две пары очков давно прописались у нас в машине. Штатный очечник в автомобиле один, и долгое время вторые очки хранились в боксе между сиденьями, что не очень удобно.

Самодельная перегородка для очечника

Вырезанная из пластмассы и установленная с натягом перегородка сделала очечник двухсекционным. Для защиты оптики от царапин перегородка обклеена мягкой тканью. Продольное ребро добавляет пластмассовой пластинке жесткость.

Перегородку нужно обклеить мягкой тканью, чтобы стекла очков не поцарапались Две пары очков помещаются удобно

А. Раков, г. Москва

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