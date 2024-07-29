«Размножаем» очечник в машине – простое решение
Многие люди водят автомобиль в очках. Мы с женой относимся к их числу, и две пары очков давно прописались у нас в машине. Штатный очечник в автомобиле один, и долгое время вторые очки хранились в боксе между сиденьями, что не очень удобно.
Вырезанная из пластмассы и установленная с натягом перегородка сделала очечник двухсекционным. Для защиты оптики от царапин перегородка обклеена мягкой тканью. Продольное ребро добавляет пластмассовой пластинке жесткость.
А. Раков, г. Москва
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