3 причины, почему все новые быстрые дороги будут платными

Петр Шкуматов объяснил экономику строительства скоростных трасс в РФ

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Петр Шкуматов задался вопросом, почему за новые быстрые дороги теперь почти всегда нужно платить? И сам нашел этому объяснения.

1. Дорого

Например, стоимость строительства трассы М-12 Москва – Казань составила 910 млрд рублей за 810 км. Это недешево, а дорог таких нужно много.

2. Острая потребность в дорогах

Нехватка автомагистралей оценивается как минимум в 10 тысяч км, а для комфортного и скоростного передвижения по стране нужно 35 тысяч км дорог первой технической категории. Нетрудно посчитать, сколько потребуется вложить денег в такое масштабное строительство.

3. Инвестиции

Таких средств у государства нет, поэтому стройка идет за счет привлечения частных инвестиций – «Автодор» выпускает облигации, которые можно купить и быть причастным к развитию дорожной сети России и даже заработать на этом.

Мнение специалиста

Петр Шкуматов, эксперт «За рулем»:

– Скоростные дороги во многих странах мира строятся на платной основе – за счет привлечения частных инвестиций. В Италии 85% автомагистралей платные. Во Франции схожая картина.

Многие страны даже с развитой экономикой не могут себе позволить строительство скоростных автомагистралей за бюджетный счет. И строят за счет частных инвесторов. Поэтому вывод неутешительный. Скорее всего, в будущем строительство скоростных автомагистралей будет осуществляться преимущественно за счет привлеченных средств инвесторов, а это означает, что они все будут платными.

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Публикация подготовлена по материалам статьи «За скорость просят доплатить», опубликованной в журнале «За рулем» №8/2024.