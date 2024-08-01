«За рулем»-август: регистрация ТС по-новому; запчасти для «китайцев»; все способы пуска ДВС
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» №8/2024 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Повышение утилизационного сбора: подорожают ли автомобили
- Пора вводить права на электросамокаты!
- Bugatti Tourbillon, Volkswagen Magotan и другие новинки
- Новые платные дороги в России. А бесплатные будут?
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Citroen C5 Aircross российской сборки: первый тест
- Belgee X70 – как Geely Atlas Pro, но дешевле
- Chery Tiggo 7 Pro Max обновили: стало ли лучше?
- Кроссовер SWM G01 калининградской сборки
- Пикап Sollers ST6: теперь бензин!
- Кроссовер Jetta VS7 – почти Volkswagen?
- Как Li L9 отбивает покупателей у Мерседеса и BMW
- Hongqi HS3: полный привод и не только
ЗР АКТИВ
- Новшества в правилах регистрации транспортных средств
- Запчасти на китайские машины: они есть или их нет?
- Мост на Сахалин: когда?
ЗР ТЕСТ
- Jetour T2 или Haval Dargo X? Проверка дорогами и бездорожьем
ЗР ЭКСПЕРТ
- Ресурсный тест: шланги системы охлаждения: резина или силикон?
- Ликбез: степень сжатия и компрессия
- Средства для очистки рук
- Все способы пуска ДВС
- Испытываем ключи типа Torx
ЗР РЕСУРС
- Надежен ли Kia Soul третьего поколения?
- Zeekr 001 – он тоже иногда ломается! А почем ремонт?
- Вторичка: надежные седаны до 800 тысяч рублей
- Выбираем б/у: Honda N-VGN; Audi A3
- Новый Haval M6 или 15-летний Volvo X90 за те же деньги
- Парк ЗР. Haval Dargo X Парк ЗР; Лада Ларгус после 150 000 км
А также:
- ЗАЗ-966 на фоне зарубежных одноклассников
- Представительский ЗИС-101 – от задумки до забвения
- Фургоны Ларгус Куб
- Nokian ушел, Ikon остался: что выпускает шинный завод?
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.08.2024
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