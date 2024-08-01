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В России почти в два раза выросли продажи запчастей для машин из этой страны
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«За рулем»-август: регистрация ТС по-новому; запчасти для «китайцев»; все способы пуска ДВС

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №8/2024 – это:

Утильсбор повысят. А что будет с ценами на автомобили?

ЗР МОМЕНТ

  • Повышение утилизационного сбора: подорожают ли автомобили
  • Пора вводить права на электросамокаты!
  • Bugatti Tourbillon, Volkswagen Magotan и другие новинки
  • Новые платные дороги в России. А бесплатные будут?
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Citroen C5 Aircross российской сборки: первый тест
  • Belgee X70 – как Geely Atlas Pro, но дешевле
  • Chery Tiggo 7 Pro Max обновили: стало ли лучше?
  • Кроссовер SWM G01 калининградской сборки
  • Пикап Sollers ST6: теперь бензин!
  • Кроссовер Jetta VS7 – почти Volkswagen?
  • Как Li L9 отбивает покупателей у Мерседеса и BMW
  • Hongqi HS3: полный привод и не только

ЗР АКТИВ

  • Новшества в правилах регистрации транспортных средств
  • Запчасти на китайские машины: они есть или их нет?
  • Мост на Сахалин: когда?

ЗР ТЕСТ

  • Jetour T2 или Haval Dargo X? Проверка дорогами и бездорожьем

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Ресурсный тест: шланги системы охлаждения: резина или силикон?
  • Ликбез: степень сжатия и компрессия
  • Средства для очистки рук
  • Все способы пуска ДВС
  • Испытываем ключи типа Torx

ЗР РЕСУРС

  • Надежен ли Kia Soul третьего поколения?
  • Zeekr 001 – он тоже иногда ломается! А почем ремонт?
  • Вторичка: надежные седаны до 800 тысяч рублей
  • Выбираем б/у: Honda N-VGN; Audi A3
  • Новый Haval M6 или 15-летний Volvo X90 за те же деньги
  • Парк ЗР. Haval Dargo X Парк ЗР; Лада Ларгус после 150 000 км

А также:

  • ЗАЗ-966 на фоне зарубежных одноклассников
  • Представительский ЗИС-101 – от задумки до забвения
  • Фургоны Ларгус Куб
  • Nokian ушел, Ikon остался: что выпускает шинный завод?

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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«За рулем»
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
01.08.2024
Фото:«За рулем»
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