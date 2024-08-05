Инспектор ГАИ требует акт санобработки авто – он прав?
Глава Госавтоинспеции ответил на вопрос читателя «За рулем»
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Вправе ли инспектор ДПС требовать акт санитарной обработки автомобиля для перевозки скоропортящихся продуктов?
Карим, КБР
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Акт о санитарной обработке, предусмотренный техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» TP ТС 021/2011, не входит в перечень документов, которые водитель в соответствии с пунктом 2.1.1 ПДД должен иметь при себе и предъявлять по требованию сотрудника полиции для проверки.
- «За рулем» объяснил основания остановки водителей для проверки документов в данном материале.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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Фото:freepik / freepik и «За рулем»
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05.08.2024
Фото:freepik / freepik и «За рулем»
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