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Инспектор ГАИ требует акт санобработки авто – он прав?

Глава Госавтоинспеции ответил на вопрос читателя «За рулем»

Вопрос от читателя «За рулем»:

Вправе ли инспектор ДПС требовать акт санитарной обработки автомобиля для перевозки ­скоропортящихся продуктов?

Карим, КБР

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Акт о санитарной обработке, предусмотренный техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» TP ТС 021/2011, не входит в перечень документов, которые водитель в соответствии с пунктом 2.1.1 ПДД должен иметь при себе и предъявлять по требованию сотрудника полиции для проверки.

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Фото:freepik / freepik и «За рулем»
Количество просмотров 1811
05.08.2024
Фото:freepik / freepik и «За рулем»
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