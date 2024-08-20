Самому знаменитому кроссоверу BMW стукнуло 25
BMW X5 в этом году стукнуло 25 лет. Особую комплектацию Silver Anniversary («Серебряный юбилей») получила 380‑сильная версия xDrive40i для американского рынка. Что неудивительно: основной объем «икс-пятых» с 1999 года делают на заводе в Южной Каролине.
Кузов окрашен в серый цвет с черными акцентами и элементами декора из коллекции M Sport. Углепластиковыми вставками для интерьера поделились старшие модификации М60i и М Competition.
Все юбилейные BMW X5 оснащены внедорожным пакетом. В его составе система адаптации к дорожному покрытию, защита днища, пневмоподвеска и даже блокировка заднего межколесного дифференциала. У камер кругового обзора предусмотрены особые ракурсы для пересеченной местности, а на центральный дисплей можно вывести данные о клиренсе и кренах.
Выпустят 1000 машин по цене 80 тысяч долларов каждая.
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