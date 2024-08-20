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Самому знаменитому кроссоверу BMW стукнуло 25

BMW выпустила «серебряную» комплектацию X5 в честь 25-летия модели

BMW X5 в этом году стукнуло 25 лет. Особую комплектацию Silver Anniversary («Серебряный юбилей») получила 380‑сильная версия xDrive40i для американского рынка. Что неудивительно: основной объем «икс-пятых» с 1999 года делают на заводе в Южной Каролине.

BMW X5 Silver Anniversary
BMW X5 Silver Anniversary
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ГИД ПО КАСКО

Кузов окрашен в серый цвет с черными акцентами и элементами декора из коллекции M Sport. Углепластиковыми вставками для интерьера поделились старшие модификации М60i и М Competition.

BMW X5 (2018—н.в.): глюки, стуки, крены и другие проблемы

Все юбилейные BMW X5 оснащены внедорожным пакетом. В его составе система адаптации к дорожному покрытию, защита днища, пневмоподвеска и даже блокировка заднего межколесного дифференциала. У камер кругового обзора предусмотрены особые ракурсы для пересеченной местности, а на центральный дисплей можно вывести данные о клиренсе и кренах.

Выпустят 1000 машин по цене 80 тысяч долларов каждая.

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Милешкин Кирилл
Фото:BMW
Количество просмотров 1
20.08.2024
Фото:BMW
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