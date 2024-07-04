В Россию привезли самую мощную версию кроссовера BMW X5: известна цена

Дилеры привезли в Россию новый BMW X5M Competition в кузове F95

Один из дилеров привез в РФ новый BMW X5M Competition в кузове F95 рестайлинг по цене 22 500 000 руб. Автомобиль привезли в Россию по параллельным каналам.

Под капотом – бензиновый двигатель объемом 4,4 литра с турбонаддувом и 48-вольтовой надстройкой, включающей электромотор мощностью 12 л.с., интегрированный в 8-ступенчатую АКП. Общая мощность автомобиля равна 625 л. с. Привод полный.

BMW X5M Competition

В Россию привезли топовую версию BMW X5M Competition, в комплектацию входят цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3 дюйма, медиасистема с экраном 14,9 дюйма и прочее.

X5M в текущем поколении был представлен в конце 2020 года.

Интерьер BMW X5M Competition

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Autonews