Знак аварийной остановки должен быть под рукой! Вот простое решение проблемы

Читатель «За рулем» предложил новый способ крепления знака аварийной остановки

Если в вашей машине не предусмотрено штатное место для крепления знака аварийной остановки, то можете поступить, как я. Снял обивку крышки багажника и с помощью вытяжных заклепок прикрепил к ребрам жесткости расплющенную планку из монтажного CD-профиля. К ней винтами М4 и барашковыми гайками прикрепил знак.

Крепление для знака аварийной остановки Крупным планом

Обивку можно установить на место. Я ее не устанавливал, поэтому для виброизоляции подложил вспененный полиэтилен. Знак теперь доступен при любой загрузке багажника.

Знак аварийной остановки, установленный в крепление

Ю. Тригубович, Республика Беларусь

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

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