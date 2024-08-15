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Знак аварийной остановки должен быть под рукой! Вот простое решение проблемы

Читатель «За рулем» предложил новый способ крепления знака аварийной остановки

Если в вашей машине не предусмотрено штатное место для крепления знака аварийной остановки, то можете поступить, как я. Снял обивку крышки багажника и с помощью вытяжных заклепок прикрепил к ребрам жесткости расплющенную планку из монтажного CD-профиля. К ней винтами М4 и барашковыми гайками прикрепил знак.

Крепление для знака аварийной остановки
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Обивку можно установить на место. Я ее не устанавливал, поэтому для виброизоляции подложил вспененный полиэтилен. Знак теперь доступен при любой загрузке багажника.

Знак аварийной остановки, установленный в крепление
Знак аварийной остановки, установленный в крепление

Ю.Тригубович, Республика Беларусь

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Ревин Алексей
Фото:Ю. Тригубович
Количество просмотров 6
15.08.2024
Фото:Ю. Тригубович
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