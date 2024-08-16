Я не знал, что езжу с поддельным полисом ОСАГО: меня посадят?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– За поддельный полис ОСАГО грозит наказание. Но всегда ли водитель понимает, что полис липовый?
Ответ эксперта
Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:
– Угодить в тюрьму не так просто: надо предъявить заведомо поддельный полис в страховую компанию и получить возмещение – это подпадает под статью УК РФ о мошенничестве. В остальных случаях подделка трактуется как отсутствие полиса – штраф 800 рублей по статье ст. 12.37 КоАП РФ.
С переходом на электронные полисы распознать липу стало даже проще. На сайте Российского союза автостраховщиков (https://rsa.plus) есть проверочная форма, связанная с единой базой ОСАГО. Здесь два варианта: по реквизитам договора ОСАГО или по реквизитам транспортного средства.
А чтобы не нарваться на жуликов, полис можно оформить онлайн на этом же сайте.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
- Восемь способов сэкономить при оформлении полиса ОСАГО тут.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.