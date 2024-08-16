Я не знал, что езжу с поддельным полисом ОСАГО: меня посадят?

Эксперт «За рулем» разъяснил, что грозит водителю с поддельным полисом ОСАГО

Вопрос от читателя «За рулем»:

– За поддельный полис ОСАГО грозит наказание. Но всегда ли водитель понимает, что полис липовый?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Угодить в тюрьму не так просто: надо предъявить заведомо поддельный полис в страховую компанию и получить возмещение – это подпадает под статью УК РФ о мошенничестве. В остальных случаях подделка трактуется как отсутствие полиса – штраф 800 рублей по статье ст. 12.37 КоАП РФ.

С переходом на электронные полисы распознать липу стало даже проще. На сайте Российского союза автостраховщиков (https://rsa.plus) есть проверочная форма, связанная с единой базой ОСАГО. Здесь два варианта: по реквизитам договора ОСАГО или по реквизитам транспортного средства.

А чтобы не нарваться на жуликов, полис можно оформить онлайн на этом же сайте.

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