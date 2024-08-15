Крутой кроссовер по цене Гранты – 4 варианта

«За рулем» подобрал 4 ярких городских кроссовера стоимостью 1,5 млн рублей

Кроссоверы наращивают свою долю и на рынке новых автомобилей, и на вторичке. Но даже среди выпускавшихся десятилетие назад моделей есть весьма яркие представители, которые до сих пор выделяются в потоке своим дизайном.

Если вы хотите купить одновременно и стильный, и практичный автомобиль, но бюджет составляет лишь 1,5 млн рублей, то эта подборка – для вас.

У нас четыре кроссовера с оригинальной внешностью и необычными интерьерами, которые стоят около полутора миллионов рублей. Расскажем, на что обратить внимание при их осмотре и чего стоит избегать.

Kia Soul

За полтора миллиона можно подыскать Kia Soul второго поколения. С большой долей вероятности под капотом будет атмосферный двигатель 1.6 мощностью 124 или 132 л.с. (последний – с непосредственным впрыском).

Многие Kia Soul имеют двухцветные кузова. Слой краски довольно тонкий.

Оба агрегата весьма надежны, но кое-какие мелкие проблемы все же есть. Нужно обязательно проверить состояние цепи ГРМ на предмет посторонних шумов. При интенсивных разгонах и частой работе на высоких оборотах она быстро изнашивается.

У двигателя с непосредственным впрыском есть характерная для всех подобных моторов черта – образование нагара на впускных клапанах. Стоит залезть в цилиндры с эндоскопом, чтобы оценить состояние стенок: при разрушении катализатора его частички могут попасть в цилиндры.

Декоративные вставки в салоне очень быстро теряют свой лоск.

Среди коробок лучше выбирать автомат. Механика не так надежна. Единственное, что нужно помнить при эксплуатации Soul с автоматом, – коробка A6GF1 очень чувствительна к качеству масла, менять которое необходимо каждые 50 тысяч км.

Nissan Juke

Еще один кроссовер с нетривиальной внешностью – это Nissan Juke. В свое время модель была очень популярной. Сегодня за полтора миллиона можно найти машину 2017-2018 годов выпуска. С большой долей вероятности это будет версия с мотором 1.6 (117 л.с.), вариатором и передним приводом.

При осмотре кузова Nissan Juke нужно проверить сварные швы на задних стойках – там иногда появляется коррозия.

Двигатель HR16DE в целом надежен. Не отличается высоким ресурсом лишь цепь ГРМ, также у него отсутствуют гидрокомпенсаторы. Поэтому периодически придется регулировать зазоры клапанов. Лучше это сделать сразу после покупки. Заодно рекомендуем заменить масло в вариаторе.

Очень скоро в салоне появляются скрипы. Не отличаются стойкостью обивка водительского сиденья и селектора коробки передач.

Вариатор Jatco JF015E чувствителен к качеству рабочей жидкости и не любит высоких нагрузок, а также пробуксовок колес. Первым в этом агрегате изнашивается ремень, следом появляются задиры на конусах. Чтобы не нарваться на дорогой ремонт, нужно менять жидкость каждые 30-40 тысяч км.

Skoda Yeti

Skoda Yeti тоже выделяется среди одноклассников, и модель эта была тоже очень популярной. Но Yeti чуть дороже, поэтому за те же полтора миллиона можно найти переднеприводный автомобиль 2016-2017 годов выпуска. Или полноприводный, но он будет еще на пару лет старше.

Качество лакокрасочного покрытия Skoda Yeti на высоте. Но свой первоначальный лоск автомобиль все же со временем теряет – в первую очередь, из-за облезающих хромированных элементов.

При выборе машины с передними ведущими колесами лучше остановиться на базовом двигателе 1.6 (110 л.с.). Атмосферник ЕА211 надежен. К тому же обе коробки, с которыми он работает, тоже весьма долговечны. Это или механика, или классический шестиступенчатый автомат Aisin.

Салон Skoda Yeti сделан из качественных материалов, и сверчки появляются редко. Проверьте водительское сиденье – его спинка может быть расшатана.

С полным приводом предлагался турбомотор 1.8 (152 л.с.) и преселективный робот DSG. Этот двигатель, в целом, неплох, но стоит проверить состояние цепи ГРМ и ее натяжителей. Шестиступенчатая DSG давно избавилась от детских болезней. Но проверить ее на предмет толчков при движении на небольших скоростях все же стоит.

Jeep Renegade

Автомобили Jeep смело можно назвать недооцененными на нашем рынке. А между тем у них есть не только харизма, но и неплохой уровень надежности. Renegade – не исключение.

В Renegade нужно обязательно осмотреть декоративные элементы на предмет дефектов. Лакокрасочное покрытие тоже оказалось не самым стойким к царапинам и сколам.

За 1,5-1,6 млн рублей можно купить машину 2015-2016 годов выпуска. Скорее всего, это будет переднеприводный автомобиль с турбомотором 1.4 (170 л.с.) и роботом.

Несмотря на то, что этот двигатель встречается на нашем рынке редко, он заслужил звание надежного. Турбина служит очень долго, а масложора не наблюдается. Единственное слабое место – это недолговечные катушки зажигания.

При осмотре салона Renegade проверьте работоспособность медиасистемы – порой у нее встречаются сбои.

Роботизированная коробка, наоборот, – не самая надежная. Главной причиной этого являются электронасос и аккумулятор давления. Первый – ремонтируется, второй – только меняется. Эти операции лучше сделать сразу после покупки кроссовера.

Выводы

Имея полтора миллиона на покупку автомобиля, можно купить кроссовер с яркой даже по нынешним меркам внешностью. И он будет надежен – при определенных условиях. Это или принудительные работы по обслуживанию и ремонту слабых узлов и агрегатов сразу после покупки, как в случае Nissan Juke или Jeep Renegade, или выбор определенных беспроблемных версий, как при покупке Skoda Yeti или Kia Soul.

Эксперт «За рулем» привел статистику поломок Лады Весты до 250 тысяч км пробега.