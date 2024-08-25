#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На видео показали лучшие мотоциклы Днепр, Урал, Иж, Восход, Минск и Тула
25 августа
Двухколесная ностальгия: рассматриваем самые крутые мотоциклы СССР
На видео показали лучшие мотоциклы Днепр, Урал,...
Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю
25 августа
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Дайджест самых заметных новостей за прошедшую...
Дом работников НКВД на Смоленской площади Москвы
25 августа
Тайна дома НКВД с башенкой: подвальный гараж на 18 авто
«За рулем» вспомнил интересные факты о доме на...

Тайна дома НКВД с башенкой: подвальный гараж на 18 авто

«За рулем» вспомнил интересные факты о доме на Смоленской площади Москвы

«Верста коломенская»: что на самом деле ей измеряли?

Знаменитый дом работников НКВД на Смоленской площади Москвы был построен в 1939–1956 годах. Статус дома подчеркивало наличие встроенного подвального гаража для личных автомобилей жильцов.

Хранение автомобилей – манежного типа: в общем зале с выездом на единый внутренний проезд.

Дом работников НКВД на Смоленской площади Москвы
Дом работников НКВД на Смоленской площади Москвы
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

«Четырехглазые» советские светофоры: как работали и зачем были нужны?

Было предусмотрено место для текущего осмотра и ремонта машин со смотровой ямой. Однако любопытно, что машино-мест было всего 18, в то время как квартир – на порядок больше: аж 199. Из них – 139 «двушек», 52 «трешки» и 8 – четырехкомнатных.

Интересно, были ли среди жильцов недовольные? Или даже там машины были не у всех?

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Почему СССР продавал машины в Европе дешевле, чем своим гражданам, рассказано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

Колодочкин Михаил
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
25.08.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0