Тайна дома НКВД с башенкой: подвальный гараж на 18 авто

«За рулем» вспомнил интересные факты о доме на Смоленской площади Москвы

Знаменитый дом работников НКВД на Смоленской площади Москвы был построен в 1939–1956 годах. Статус дома подчеркивало наличие встроенного подвального гаража для личных автомобилей жильцов.

Хранение автомобилей – манежного типа: в общем зале с выездом на единый внутренний проезд.

Дом работников НКВД на Смоленской площади Москвы

Было предусмотрено место для текущего осмотра и ремонта машин со смотровой ямой. Однако любопытно, что машино-мест было всего 18, в то время как квартир – на порядок больше: аж 199. Из них – 139 «двушек», 52 «трешки» и 8 – четырехкомнатных.

Интересно, были ли среди жильцов недовольные? Или даже там машины были не у всех?

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

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