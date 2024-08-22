Какую выбрать лампочку для подсветки номера авто, чтобы не остаться без прав?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– В подсветку заднего номера вставил лампочки синего цвета. При проверке документов инспектор ДПС пообещал в следующий раз лишить прав. Пришлось вернуть на место белые лампы. Подскажите, угроза реальная?
Денис Савенко, г. Иркутск
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Пункт 3.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения) требует, чтобы цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве соответствовал требованиям, предусмотренным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.
Приложением № 4 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) для фонаря освещения государственного регистрационного знака допускается только белый цвет излучения.
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