Какую выбрать лампочку для подсветки номера авто, чтобы не остаться без прав?

Глава ГАИ разъяснил ответственность за лампы неподходящего цвета

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В подсветку заднего номера вставил лампочки синего цвета. При проверке документов инспектор ДПС пообещал в следующий раз лишить прав. Пришлось вернуть на место белые лампы. Подскажите, угроза реальная?

Денис Савенко, г. Иркутск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Пункт 3.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения) требует, чтобы цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве соответствовал требованиям, предусмотренным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

Приложением № 4 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) для фонаря освещения государственного регистрационного знака допускается только белый цвет излучения.

«За рулем» объяснил основания остановки водителей для проверки документов в данном материале.