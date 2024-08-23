Эксперимент — как взять в долг деньги под залог автомобиля?

Редакция «За рулем» провела эксперимент, чтобы выяснить, насколько быстро можно взять деньги в долг, имея автомобиль.

Наша коллега приобретала второй автомобиль в семью, и ей не хватало 300 000 рублей. При этом в анамнезе у нее была непростая кредитная история — проблемный кредит, взыскание которого банк осуществлял через суд.

На сегодняшний день одним из самых популярных онлайн-сервисов по выдаче кредитов под залог транспортного средства в России является Caranga – официальная площадка по выдаче онлайн-займов, занесенная в реестр ЦБ РФ. Туда обратиться и решили. Что из этого вышло? Вот что рассказывает коллега:

«Поскольку в отзывах пишут, что кредит можно получить в течение часа, им я и решила воспользоваться. Первым делом заходим на сайт компании. Интерфейс простой и понятный. При регистрации надо ввести свои личные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты и пароль. Всё это заняло у меня буквально две минуты. Пройти регистрацию можно здесь.

Следующим шагом заполняем заявку на получение займа. Указала свои паспортные данные, марку и модель своего автомобиля, номер карты, желаемую сумму займа (300 000 рублей) и предпочтительный срок кредитования (я подала заявку на 12 месяцев). Система мгновенно обработала обращение, и через короткое время я получила уведомление о предварительном одобрении.

Идеально, что не пришлось никуда ехать для оценки автомобиля, которая происходит следующим образом: загружаете в личном кабинете фотографии своего авто и буквально через 10-15 минут видите цифру, во сколько оценен ваш автомобиль. Поскольку у меня есть в собственности старенький Ford Focus II 2008 года выпуска, то есть автомобиль недорогой, оценка составила 450 тысяч рублей. Но Caranga выдает займы до 80% от стоимости автомобиля, поэтому максимальная доступная сумма кредита составила 360 000 рублей. Мне не нужно было столько, поэтому я подтвердила запрос на 300 000 рублей. Спустя несколько минут в личном кабинете появились договоры займа, которые необходимо было подписать в течение 5 дней через АСП (аналог собственноручной подписи) – такая функция становится доступной после принятия соглашения АСП, «галочка» под которым открывает возможность подписывать документы путем ввода СМС-кода. Удобно, что никуда отдельно идти и оформлять подпись не нужно.

После подписания документов буквально в течение получаса я получила заветную СМС, которая уведомляла, что на мой счет поступили 300 000 рублей. Эксперимент удался! Весь процесс от заявки до получения денег занял 2 дня.

В качестве резюме можно отметить исключительную простоту получения денег – все процессы происходят в онлайне. Очень разумные проценты, сопоставимые с кредитами банков, и лояльное отношение к кредитной истории. Даже если у вас были проблемные кредиты, вы всё равно можете рассчитывать на получение займа под залог ПТС. Наш эксперимент показал, что это точно возможно и, главное, быстро и просто».

Также у Caranga есть свой телеграм-канал, в котором можно получить дополнительные скидки и узнать полезную информацию.

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