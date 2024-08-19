Наталья Ваганова, Союз автосервисов России: «Ситуация с кадрами постепенно нормализуется»

Глава СТО «АВТОритет» Наталья Ваганова рассказала, кому доверяет ремонт машин

Говорить о кадровом голоде мы скоро перестанем: ситуация со специалистами для СТО понемногу нормализуется, но их все еще недостаточно, чтобы справиться с нагрузкой.

Об этом Максиму Кадакову – главному редактору «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказала владелец и генеральный директор СТО «АВТОритет», председатель Комиссии по автотехобслуживанию ЯРО «Опоры России», член Правления Союза автосервисов Наталья Ваганова.

— Где вы берете кадры?

— Работая в Ярославле, я предпочитаю привлекать приезжих специалистов. Они выбирают работу в конкретном сервисе, проделав анализ рынка. Потому что сегодня хорошие специалисты осели в гаражах, молодежь никто не обучает, а безработные не готовы учиться. Так что вся надежда на приезжих специалистов.

Кроме того, есть разница между автослесарем и автомехаником. Автослесарь работает руками, автомеханик к рукам подключает голову. Несмотря на то, что мы уже 5-6 лет активно ищем специалистов, брать абы кого мы готовы лишь в крайних случаях. Работники даже удивляются, что при дефиците кадров мы их еще и тестируем.

— Как проверяются кандидаты?

— Кандидаты проходят собеседование, а затем их направляют к наставнику, который проверяет, как часто человек ошибается в работе и, что очень важно, способен ли он адекватно воспринимать критику и встроиться в систему. Испытательный срок составляет три месяца. Зарплата автомеханика в Ярославле имеет большую вилку – 50-150 тысяч рублей. По области – около 100 тысяч рублей. В нашей компании даже выше, у нас заработок вполне достойный, но для этого надо хорошо потрудиться.

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