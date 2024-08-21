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Дешевле УАЗа и хороши на бездорожье — 2 иномарки на выбор

«За рулем» назвал два импортных внедорожника с пробегом по цене до 2 млн рублей

УАЗ Патриот славится проходимостью, просторным багажником и салоном. Однако эти достоинства есть не только у него. Среди подержанных внедорожников есть достойные альтернативы по такой же цене.

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Стоимость нового УАЗа Патриота составляет от 1,68 млн до 2 млн. руб. Имея на покупку внедорожника такие деньги, в сторону Toyota Land Cruiser и смотреть не стоит. А более компактный Prado будет уже в возрасте от 14 до 18 лет. Там и пробег будет соответствующий, и букет неисправностей.

5 кроссоверов на вторичке с неудачными моторами

Mercedes-Benz Gelandewagen ― это, конечно, престиж, но он, скорее всего, окажется «усталым», с множеством технических проблем и безумно дорогим обслуживанием.

Land Rover Defender ― очень специфический автомобиль, мало приспособленный к асфальтированным дорогам. Да и цена кусается.

Однако на этих рамных внедорожниках свет клином не сошелся. На вторичке можно отыскать достойные варианты по цене нового Патриота и даже дешевле.

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery – премиальный автомобиль, способный потешить самолюбие. Однако придется раскошелиться на ремонт.
Land Rover Discovery – премиальный автомобиль, способный потешить самолюбие. Однако придется раскошелиться на ремонт.

В изучаемом нами ценовом сегменте 1,7-2 млн рублей можно отыскать дорестайлинговый Discovery четвертого поколения выпуска 2009-2013 годов.

Автомобиль оснащается, в частности, бензиновым двигателем мощностью 300 л.с., что не очень выгодно в плане налогов. По этой причине разумнее присмотреться к дизельным вариантам: 2,7 литра мощностью 190 л.с. или 3 литра мощностью 245 «лошадей».

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Это будет без оговорок премиальный автомобиль, но со своими недостатками. Одним из них является не самая надежная подвеска. При покупке подержанного внедорожника, возможно, придется основательно вложиться в ремонт.

Высокая проходимость Discovery обусловлена системой Terrain Response и клиренсом до 240 мм.

По комфорту, как и по динамике, подержанный Land Rover Discovery превосходит новый Патриот, а эти качества немаловажны для действительно универсального автомобиля для города, трассы и бездорожья.

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport создан на базе пикапа L200. По этой причине в машине просматривается грузовой характер.
Mitsubishi Pajero Sport создан на базе пикапа L200. По этой причине в машине просматривается грузовой характер.

Если нужен не боящийся работы Паджеро Спорт по цене нового Патриота, то это будет экземпляр 2010-2015 годов выпуска. Большинство вариантов – с дизельным мотором объемом 2.5 литра и мощностью 178 л.с. К слову, дизель – очень подходящее решение для такой машины.

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Можно найти и бензиновые варианты мощностью 220 л.с. В этом случае разгон с нуля до сотни составляет 11,3 секунды, но это все равно динамичнее УАЗа. Кстати, расход топлива, в сравнении с УАЗом, будет заметно меньше.

Клиренс у Pajero Sport достигает 215 мм, что очень важно на бездорожье. Однако в салоне «японца» пассажирам будет немного теснее, чем в Патриоте, – вот единственный недостаток Паджеро Спорта.

Отделка салона Паджеро предельно аскетична, материалы непритязательны, но в сравнении с отечественным внедорожником салон машины выглядит немного лучше.

Что выбрать: комфорт, надежность или гарантию

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Неоспоримыми преимуществами Патриота являются просторный салон и гарантия 3 года. Ориентируясь на это, многие наши автовладельцы отдают предпочтение именно новой машине. Импортные аналоги, в большинстве случаев, потребуют вложений.

Однако иномарки более комфортны и на бездорожье, и на асфальте. И это тоже важные факторы – они играют решающую роль при выборе внедорожника.

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Кацубо Игорь
Фото:компании-производители
Количество просмотров 7
21.08.2024
Фото:компании-производители
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