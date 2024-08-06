Выбираем новый рамный внедорожник – 4 нормальных варианта

УАЗ Патриот и китайцы: «За рулем» оценивает реальную стоимость автомобилей для владельца, включая расходы на содержание.

В меру мощный, весьма вместительный автомобиль, у которого нет проблем, если нет дорог, – это, пожалуй, универсальный выбор для России, которая начинается за Москвой. В классе полноразмерных внедорожников (длиной 4,6-4,9 метра), официально продающихся в стране, мы нашли четыре рамные модели: три китайские и одну российскую. Это:

BAIC BJ40 (длина 4645 мм) ;

(длина 4645 мм) Oting Paladin (длина 4882 мм) ;

(длина 4882 мм) Tank 300 (длина 4760 мм) ;

(длина 4760 мм) УАЗ Патриот (длина 4750 мм) .

BAIC BJ40 может оснащаться дизельным или бензиновым двигателем, у других моделей доступно по одному бензиновому агрегату. С некоторой натяжкой можно сказать, что у покупателя есть пять версий рамного внедорожника на выбор.

Давайте посчитаем, какие куски вырвут эти автомобили из семейного бюджета за пять лет и 90 тысяч км пробега (считать будем, исходя из того, что средний годовой пробег автомобилей в РФ составляет 17,5 тыс. км).

Покупка нового внедорожника

Цены на китайские внедорожники сегодня уже не удивляют. Самым доступным из рассматриваемых «китайцев» стал Oting Paladin – от 3,8 млн рублей. Кстати, Oting Paladin продается в Китае под названием Nissan Terra, так что машина должна заинтересовать любителей японских разработок.

Tank 300 немного дороже: без учета скидок – от 4,1 млн рублей. BAIC BJ40 стоит от 4,35 млн, и это самый дорогой из рассматриваемых нами внедорожников. Он, кстати, единственный из всех имеет съемную крышу.

BAIC BJ40

Самым же доступным в нашем списке ожидаемо оказался УАЗ Патриот, рекомендованные цены на который начинаются от 1,68 млн рублей и могут доходить до почти 2 млн рублей.

Салон BAIC BJ40

Если вы привыкли думать, что дороже значит лучше, то это не тот случай. Китайские автомобили стоят в России в два раза дороже, чем у себя на родине. Виной тому пошлины, акцизы и сборы, а также цена доставки. То есть, по сути, все рассматриваемые внедорожники находятся в одной ценовой категории, но отечественный не нуждается в растаможке. В итоге копить на него (или выплачивать кредиты) надо в два раза меньше.

ОСАГО на внедорожник

BAIC BJ40 может оснащаться 162-сильным турбодизелем или бензиновым двигателем мощностью 218 л.с. Оба двигателя имеют мощность более 150 л.с., и к ним применяется коэффициент 1,6. В результате средняя стоимость ОСАГО на внедорожник составляет 30,5 тыс. рублей в год.

Столько же стоит ОСАГО на 218-сильный Oting Paladin и на 220-сильный Tank 300.

Oting Paladin

Мощность двигателя УАЗа Патриота составляет 150 сил, и коэффициент по этому параметру составляет 1,4, а средняя стоимость ОСАГО – 27 тысяч рублей в год и 135 тысяч за пять лет.

Салон Oting Paladin

В итоге за пять лет на ОСАГО китайских внедорожников будет потрачено в среднем по 152,5 тыс. рублей, а на УАЗ Патриот – 135 тысяч.

Транспортный налог на внедорожник

На дизельный BAIC BJ40 в московском регионе будет ежегодно начисляться 7290 рублей транспортного налога. То есть 36 450 рублей за 5 лет. На 218-сильную бензиновую версию – 14 170 рублей налога, что применимо и к Oting Paladin. За пять лет владелец такого автомобиля заплатит в бюджет 70 850 рублей.

Tank 300

Налог на 220-сильный Tank 300 составит 14 300 рублей в год или 71 500 рублей за пять лет. Ежегодный транспортный налог на УАЗ – 5250 рублей или 26 250 рублей за то же количество лет.

Салон Tank 300

Затраты на топливо для внедорожников

Взяв за основу средний расход топлива по паспорту и данные Росстата по стоимости топлива, несложно подсчитать, что при годовом пробеге 17 500 км внедорожники за пять лет сожгут:

BAIC BJ 40 дизельный (8,4 л на 100 км) – 485 тысяч рублей;

40 дизельный (8,4 л на 100 км) – 485 тысяч рублей; BAIC BJ 40 бензиновый (10,4 л на 100 км) – 518 тысяч рублей;

40 бензиновый (10,4 л на 100 км) – 518 тысяч рублей; Oting Paladin (9 л на 100 км) – 449 тысяч рублей;

(9 л на 100 км) – 449 тысяч рублей; Tank 300 (10,7 л на 100 км) – 534 тысячи рублей;

300 (10,7 л на 100 км) – 534 тысячи рублей; УАЗ Патриот (12,5 л на 100 км) – 623 тысячи рублей.

Затраты на техобслуживание внедорожника

Это, пожалуй, самая интересная часть нашего исследования. И самая непредсказуемая, потому что цены на ТО у официальных дилеров часто оказываются неожиданно высокими или – не поверите! – низкими.

ТО внедорожника BAIC BJ40 делается каждые 10 000 км или раз в год. То есть, владелец за пять лет заедет на техобслуживание в среднем девять раз. ТО-1 обойдется в 24,6 тысячи, ТО-2 – 32,5 тысячи, ТО-3 – 26,6 тысячи, ТО-4 – 64,6 тысячи, ТО-5 – 24,2 тысячи, ТО-6 – 41,5 тысячи, ТО-7 – 24,2 тысячи, ТО-8 – 64,6 тысячи, а ТО-9 – 26,2 тысячи рублей. Итого 329 тысяч рублей.

Техобслуживание Oting Paladin тоже делается каждые 10 000 км или раз в год, но есть нулевое ТО (на 5000 км), а ТО-1 делается не на 15 000 км, а на 10 000 км. То есть, у владельца впереди десять заездов на обслуживание к дилеру. ТО-0 стоит 14,7 тысячи рублей, ТО-1 – 16,8 тысячи, ТО-2 – 18,2 тысячи, ТО-3 – 16,8 тысячи, ТО-4 – 23 тысячи, ТО-5 – 25,4 тысячи, ТО-6 – 18,2 тысячи, ТО-7 – 16,8 тысячи, ТО-8 – 23 тысячи, а ТО-9 – 16,8 тысячи. Итого почти 190 тысяч рублей.

Условия обслуживания Tank 300 тоже подразумевают межсервисный интервал в 10 000 км (или раз в год). Цены на ТО следующие: ТО-1 стоит 17,5 тысячи рублей, ТО-2 – 34,4 тысячи, ТО-3 – 45,9 тысячи, ТО-4 – 34,5 тысячи, ТО-5 – 18,9 тысячи, ТО-6 – 107,2 тысячи, ТО-7 – 31,8 тысячи, ТО-8 – 34,5 тысячи, а ТО-9 – 51,9 тысячи рублей. Итого 376,6 тысячи рублей.

УАЗ Патриот

Межсервисный интервал УАЗа Патриота составляет 15 тысяч км или раз в год. То есть можно обойтись всего шестью техобслуживаниями за пять лет владения. ТО-1 будет стоить 6 тысяч рублей, ТО-2 – 7 тысяч, ТО-3 – 17,3 тысячи, ТО-4 – 10,2 тысячи, ТО-5 – 4,4 тысячи, ТО-6 – 14,7 тысячи. Производитель, кажется, рекомендует минимум операций во время ТО для сохранения заводской гарантии на автомобиль. Итого получилось чуть менее 60 тысяч рублей за 5 лет.

Салон УАЗа Патриота

Итог

Затраты на покупку и содержание полноразмерных внедорожников в течение пяти лет

Статья расходов BAIC BJ40 (бензин/дизель) Oting Paladin Tank 300 УАЗ Патриот Покупка 4 400 000 / 4 350 000 3 800 000 4 100 000 1 680 000 ОСАГО 152 500 152 500 152 500 135 000 Транспортный налог 70 850 / 36 450 70 850 71 500 26 250 Топливо 518 000 / 485 000 449 000 534 000 623 000 Техобслуживание 329 000 190 000 376 600 60 000 Итого (с ценой покупки, без цены покупки) 5 470 350 / 5 352 950, 1 070 350 / 1 002 950 4 662 350, 862 350 5 234 600, 1 134 600 2 524 250, 844 250

Самым выгодным внедорожником ожидаемо оказался отечественный УАЗ Патриот, который пользуется к тому же высоким спросом на вторичном рынке – проблем с перепродажей не возникнет.

Второе место занял условный «японец» Oting Paladin, содержание которого обойдется всего на 18 тысяч рублей дороже. Но для покупки этого автомобиля понадобится в два раза больше денег.

Без учета стоимости покупки третье место досталось очень интересной модели BAIC BJ40. При этом дизельная версия при той же цене обслуживания на 68 тысяч рублей дешевле.

Tank 300 стал самым затратным рамным внедорожником в нашем списке по всем параметрам, кроме цены покупки. За пять лет на его содержание надо потратить почти 1,13 млн рублей – еще полмиллиона, и будет новый УАЗ Патриот!

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