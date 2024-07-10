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Специалист объяснил, почему в Китае машины в два раза дешевле

В РОАД пояснили двукратную разницу в ценах на китайские автомобили в Китае и России

Президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин объяснил, почему стоимость автомобилей на китайском рынке в два и более раза ниже, чем в России. По его словам, причиной высоких цен являются значительные сборы и налоги, и привел конкретный пример.

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Автомобиль, который в Китае стоит 70 тыс. юаней (900 тыс. рублей), в России обходится в 2,3 млн рублей. При этом дилеры зарабатывают максимум 200 тыс. рублей, а с учетом налогов – всего 100 тысяч. Основные причины повышения цены – это сборы за утилизацию, доставка, таможенные пошлины и логистика, подчеркнул Подщеколдин.

Расходы на доставку автомобилей из Китая составляют около 240 тысяч рублей, сбор за утилизацию – 300 тысяч, таможенные пошлины – 150 тысяч, оформление – 3 тысячи, акцизы – 6 тысяч, официальные сборы – 722 тысячи, сертификация – 32 тысячи.

Глава РОАД отметил, что в последние месяцы значительно выросли расходы на доставку автомобилей, а также увеличились цены на аренду железнодорожных контейнеров.

Он также прогнозирует массовый уход китайских брендов с российского рынка. По его мнению, в ближайшие год-два в России останутся только самые сильные компании из Китая.

В настоящее время на российском рынке свои автомобили предлагают 60 китайских брендов, но основные продажи приходятся на Haval, Chery, Geely и Changan.

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В этом году каждая из этих марок должна продать по 100 тысяч новых автомобилей (без учета суббрендов).

По мнению Подщеколдина, покупка автомобилей, не входящих в топ-10 по продажам, небезопасна: такие компании могут уйти с российского рынка, оставив владельцев без сервисного обслуживания и запчастей.

Список таких аутсайдеров будет определен к концу 2024 года.

Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:China News Service/VCG/ТАСС
10.07.2024
Фото:China News Service/VCG/ТАСС
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