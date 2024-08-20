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Глава РОАД: Постоянно брать кредиты на автомобили вынуждены и сами дилеры

Подщеколдин объяснил, почему дилерам приходится брать деньги в долг

Сегодня наблюдается картина, когда предложение превышает спрос. То есть, в автосалонах автомобилей гораздо больше, чем способны купить люди. Это приводит к затовариванию складов дилеров. Виной тому, в том числе, – дорогие кредиты для покупателей.

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Но постоянно брать кредиты на автомобили вынуждены и сами дилеры, так как с приходом китайских автопроизводителей правила рынка заметно изменились.

Об этом Максиму Кадакову – главному редактору «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

— До 2022 года существовала довольно демократичная политика, при которой дилеры могли не оплачивать автомобили до 45 дней. С приходом китайских производителей ситуация изменилась: теперь дилеров заставляют заранее выкупать автомобили, что осложняет их финансовое положение, особенно в условиях постоянно растущей ключевой ставки ЦБ.

Я вообще считаю, что ставка ЦБ является источником инфляции, а не наоборот, как пытаются представить. Ведь мы закладываем повышенную ставку в товар, и это раскручивает инфляцию. Повышение ставки до 20% окажет серьёзное негативное влияние на бизнес, и нам придется затянуть пояса. Людям сейчас не до покупки автомобилей, хотя опыт показывает, что постепенно они привыкают ко всему, в том числе и к высоким ценам.

  • Президент Ассоциации РОАД рассказал, сколько дилеры зарабатывают на допуслугах.

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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
20.08.2024
Фото:Depositphotos
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