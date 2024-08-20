Президент РОАД: Почему российские машины не дешевле иномарок

Алексей Подщеколдин рассказал, как надо снижать цены на автомобили

Седан Лада Веста в топовой комплектации Techno'24 по прайсу завода стоит 1 790 900 рублей. Для сравнения, ввозимый в Россию из Китая Changan Alsvin в топовой версии DLX стоит практически столько же – 1 799 900 рублей.

Почему выпускаемые в нашей стране автомобили отечественных марок не дешевле при схожих с ввозимыми иномарками характеристиках и уровне оснащения?

Об этом Максиму Кадакову – главному редактору «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

— Меры, которые правительство предпринимает сейчас, – это латание дырок. А беда в том, что нет настоящей детально прописанной стратегии развития. Та, что есть сейчас, не работает.

Говорят, производителям нужно собирать автомобили здесь, но спрашивается:из чего? Где компоненты, как наращивать локализацию?

Идея верна, но реализация, как всегда, хромает. Сначала нужно было создать компонентную базу, а потом организовывать производство машин. Ведь как было в Китае? Сначала зашли Bosch и другие западные компании, а потом стали собирать автомобили.

Нужен детальный анализ, чтобы понять, каких компонентов не хватает для производства и как нарастить локализацию.

Что я имею в виду? Например, я хочу сделать такой проект. Разобрать средний автомобиль и детально, по группам компонентов, посмотреть, каких не хватает, что мы из этого завозим. А ведь в машине порядка 30 тысяч деталей! Сколько, к примеру, рулей мы производим? И если рынку нужно 2 млн автомобилей, сколько рулей может быть произведено? Вряд ли все 2 млн! То есть, нужно выяснить, производство каких деталей нужно наладить. Думаю, досконально этого никто не знает. Нужна реально работающая стратегия.

Мы, дилеры, ведь тоже заинтересованы в том, чтобы покупатели могли приобретать автомобили по приемлемым ценам.

Президент Ассоциации РОАД рассказал, сколько дилеры зарабатывают на допуслугах.