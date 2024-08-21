#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы регионы РФ с самыми высокими продажами электромобилей
21 августа
Названы регионы РФ с самыми высокими продажами электромобилей
ВТБ: Санкт-Петербург замкнул тройку лидеров по...
Шумоизоляция автомобиля
21 августа
Почему автопроизводители экономят на шумоизоляции
Специалист STP Install рассказал, как сделать...
Стали известны сроки выхода белорусского электромобиля
21 августа
Стали известны сроки выхода белорусского электромобиля
Свидерский: Разработка электромобиля BelGee...

«Небывалые возможности» — каким станет российский автопром через 5 лет

Александр Горчаков из НАМИ объяснил, почему не нужна 100-процентная локализация

Автопром чрезвычайно важен для экономики любой страны. Но каким он должен быть, чтобы приносить реальную пользу? И здесь, как оказалось, сложилось множество стереотипов. Чтобы разобраться, куда и как все должно двигаться, необходимо учитывать мнение экспертов.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

О перспективах российского автопрома и важности унификации Максиму Кадакову – главному редактору «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал директор Центра анализа и прогнозирования отрасли автомобилестроения ФГУП НАМИ Александр Горчаков.

— Каким автопром может стать к 2030 году?

— Мы должны к 2030 году занять достойное место в мировом автопроме. Мы должны осознать текущую ситуацию и посмотреть в прошлое, чтобы понять, как действовать. Сегодня — звездный час автопрома. Жесткие воздействия 2022 года открыли небывалые возможности для автозаводов, инженеров и технологов.

После легкого замешательства в 2022 году все начало двигаться вперед, началась реконструкция, и эти возможности нужно использовать. Учитывая действия конкурентов, технологические тренды и наши возможности, а также возрастные воздействия на автопром, самое главное — чтобы наша отрасль была технологически независимой и не испытывала таких катастрофических воздействий, как в 2022 году.

— Если говорить о количестве, то каковы должны быть наши цели? У нас должны быть только собственные автомобили, или глубоко локализованные автомобили, или их микс? Какой рынок нам нужен?

— У нас есть стратегические документы. Это правительственные документы, где обозначена основная стратегия развития промышленности до 2035 года, с определенными цифрами по рынку, задачам и трендам. Мы должны ориентироваться на них.

Названы работы, которые приносят автосервисам самый большой доход

Рынок растет небывалыми темпами. Рост рынка с января по апрель превышает уровень прошлого года на 58%. Такого роста не ожидал ни один маркетолог. Это значит – страна живет, работает, есть автомобили и есть на что их покупать.

Темпы производства тоже быстро растут, но не успевают за рынком. Доля российских автомобилей растет, но пока незначительно. 80% рынка должны занимать российские автомобили. Необходимо входить в новые сегменты: D, E, C и SUV. Основная выручка должна оставаться в России. Какой-то процент импорта необходим для поддержания конкурентоспособности. Никто не собирается закрывать что-либо. Но мы должны учиться бороться на рынке.

— Почему у нас нет своего? Глубоко локализованный автомобиль — с локализацией 80%. К 2035 году сможем ли мы локализовать всё на 100%?

— Локализовывать имеет смысл высокотехнологичные компоненты: двигатели, ABS, коробки передач, системы пассивной безопасности. Это элементы безопасности для устойчивой работы отрасли.

Президент РОАД: Почему иностранные производители не торопятся собирать машины в России

Автопроизводители часто идут по пути быстрых решений. Они работают на прибыль, и их можно понять. Наша задача — отслеживать государственные интересы и технологическую безопасность. Такие решения найдутся. Изменения в утилизационном сборе и т.д. — инструменты есть. Важно, что государство обратило внимание на компонентную отрасль.

Раньше компонентной отраслью заведовали иностранные производители. Они приводили свои компоненты и преследовали свои цели. Это приводило к фрагментарному развитию отрасли, и из-за глобальных масштабов было сложно развиваться российским производителям. Сейчас наступает период, когда автоконцернам необходимо научиться взаимодействовать между собой, находить совместные решения для обеспечения необходимого масштаба производства, цены и качества.

Максим Златокрылец, «Москвич»: Сделаем всё, чтобы цены остались на текущем уровне

То есть необходима частичная унификация. Она бывает разной: технологическая, компонентная, техническая и т.д.

Эти процессы сейчас отстраиваются, но они неизбежны. Барьеры между нашими компаниями должны уйти в прошлое. Нужно научиться работать вместе.

— Как же их подружить, если они не очень этого хотят?

— Смотря ради чего дружить. Ради денег, ради бизнеса — можно подружиться. На компонентном уровне решений много. Поставщики АВТОВАЗа начинают работать на КАМАЗ, на Соллерс, на ГАЗ. Из этих поставщиков формируется среда, цепочка унифицированного ряда компонентов. Нужно учиться, делать выводы и активно взаимодействовать.

— Для достижения целей всё есть, говорите вы. А что у нас есть?

Алексей Подщеколдин: Утильсбор повысят, но авто не подорожают

— Ресурсы. Государство вкладывает деньги в автопром. Задача — правильно их вкладывать, ориентируясь на государственные интересы. Инженеры и технологии у нас есть. У нас есть грамотные инженеры, инженерные центры, квалифицированные специалисты, маркетинговые службы. На отдельных заводах применяются различные продвинутые процессы и методы.

Например, в сегменте легких коммерческих автомобилей. Во многих сегментах мы теряем, но здесь удерживаем 93% рынка благодаря ГАЗели. Нам удалось создать неплохой продукт по привлекательной цене. Не самый передовой, но устраивающий рынок. Оптимальное соотношение цены и качества. Технологически машина не самая совершенная, но все сложилось.

— Что касается оборудования. Все, что мы сейчас выпускаем, производится на покупном оборудовании, которое удалось приобрести до начала СВО. КАМАЗ начинает производство светодиодных фар — все на покупном оборудовании из Китая. Блок управления двигателем, ГЛОНАСС, системы стабилизации — все на покупных линиях.

— Автопроизводитель не должен сам для себя делать роботы и комплексы окраски, это понятно. В советские времена предприятия делали для себя оборудование, но это было неправильно. Пережиток прошлого. Надо развивать отрасль станкостроения. Нужен рынок, нужно создавать рынок оборудования, и в силу масштабов он должен быть глобальным. Но отдельные отрасли развивать можем, например оснастку.

Глава РОАД: Постоянно брать кредиты на автомобили вынуждены и сами дилеры

Пресс-формы все заказывают за рубежом. Раньше был отраслевой завод пресс-форм, он перешел к ГАЗу, и сейчас этот вопрос стоит. Устаревшая тенденция работать «под себя», увы, сохраняется. Требование Минпромторга — придать этому отраслевой масштаб. Если делать завод пресс-форм, то это должно быть в интересах отрасли. Идея такого завода находится на предпроектной стадии.

— Ходила идея организовать завод по производству коробок передач. Это реальная история?

— Уровень доверия автопроизводителей друг к другу невысок. Эту задачу предстоит преодолеть. Холдинги пытались решить ее внутри себя. Желательно построить крупные производственные центры. Барьеры между производителями предстоит преодолеть и наладить взаимодействие.

— Когда у нас появятся собственные вариаторы или АКП?

— Понятно, что за автомобилями с АКП будущее. Эту проблему нужно решать. Но завод коробок передач на 1-2 миллиона единиц неэффективен. Их нужно куда-то сбывать. Другое решение — свой масштаб плюс экспорт. Пока задача не решена, создавать невыгодно.

— А легковые турбомоторы?

Алексей Подщеколдин: 10% стоимости ОСАГО идет автоцентру

— Очевидно, что сейчас универсальные моторы — линейные турбо-«четверки» объемом 1,5 литра. Они применяются в различных моделях. Такие мы и должны делать. Это вопрос компетенции инженерных центров.

Подушки безопасности… Есть три проекта в разработке, идущих параллельно. Пока рассказывать рано, но этот вопрос решается. Идет покупка лицензий и т.д.

Вот АКП и двигатели — это более масштабная и труднорешаемая проблема, но подушки безопасности свои у нас точно будут.

— Когда у нас появятся свои подушки безопасности?

— Проблема заключается в инженерных знаниях, компетенциях и методах. Создать подушку, сшить и свернуть — это одно. Но нужно знать технологические тонкости: в какой период и на какой секунде всё должно сработать, необходим комплекс исследований. Купить лицензию просто, но создать узел или компонент — нужна научная основа. Нужно создать научную лабораторию, а возможно, и не одну. Нам предстоит пройти этот путь.

— Каковы перспективы электронной компонентной базы, начиная с микропроцессоров, базовых блоков, форсунок?

Глава СТО: «Автомобили из Китая — настоящее Лего»

— По электронике у нас есть серьезные программы и поддержка производителей. Эта область смежная, но без нее никуда.

На этой выставке представлен шикарный стенд НАМИ. Он показывает, что такое электроника в автомобиле. В НАМИ есть уникальные компетенции в этой области. Системная локализация и серьезные преференции к каждому электронному компоненту – всё это работает и мотивирует. Модули ABS продвигаются, ИТЭЛМА хорошо развивается.

— До 2035 года мы создадим свой массовый российский автомобиль? Каким он должен быть?

— Что покупатели ценят в России: надежность, универсальность, простоту, чтобы возил детей и не ломался. Под эти параметры подходит Ларгус. Он будет производиться еще 10 лет. Хорошее наследие. Пусть не модный, но утилитарный. В SUV я не очень верю — мода на них пройдет, а вот универсалы — на все времена. Нам нужен свой подобный автомобиль. Европа уже качнулась в сторону универсалов.

— Что нужно, чтобы машины не дорожали?

— Нужен масштаб производства. Автомобиль должен быть создан под конкретные цели и по заданной себестоимости. В проекте должна быть заложена цена – как, например, с той же ГАЗелью. Надо делать автомобиль по правильной цене и попасть в целевую цену.

— НАМИ готов помогать автозаводам?

Почему независимым автомеханикам нужно дать доступ к документации автоконцернов

— Да. Посмотрите на Аурус: это сложная задача, но она была решена. Вновь упомяну стенд с электроникой. На инженерном уровне задача может быть решена. Высококвалифицированную помощь и поддержку от нас всегда можно ожидать.

  • На выставке MIMS рассказали, из-за чего бизнес дилеров может прогореть.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 6
21.08.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
+1