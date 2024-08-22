Карьера в детейлинге: зарплата в 500 тысяч и нехватка специалистов на рынке

Председатель АОСДАМ Василий Чернышов рассказал о вреде мойки машины на даче

Помните, как раньше многие мыли автомобили на берегу, набирая воду из речки? К счастью, всё это в прошлом, теперь за такое могут и оштрафовать. Теперь мойка, химчистка, полировка – это отдельная, быстро развивающаяся сфера услуг.

Слово «детейлинг» (от английского detailing – детальный) уже прочно вошло в нашу жизнь – это комплекс специализированных процедур по уходу за автомобилем.

Об этом Никите Гудкову – заместителю главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал председатель АОСДАМ (Ассоциация организаций в сфере детейлинга и автомобильной мойки) Василий Чернышов.

– Отношение потребителей к своим автомобилям изменилось?

– Да, автомобиль стал роскошью, и поэтому автовладельцы стараются продлить ему жизнь и обеспечить максимальный уход. Средний чек по новому автомобилю: антикор, антигравийная пленка, шумоизоляция – сегодня около 400 тысяч рублей. Металл у большинства автомобилей стал тоньше и нуждается в защите.

– Какой сегмент детейлинга на сегодняшний день наиболее популярен?

– Наиболее популярных три: нанесение защитной пленки; шумоизоляция/антикор и глубокая мойка с полировкой. При этом детейлинг-мойка особая, она занимает минимум 3 часа. Демонтируются бампер, подкрылки и элементы защиты, чтобы вымыть всю накопившуюся в пазах грязь, песок и агрессивные компоненты. Это делается для продления жизни автомобилю.

Особый сегмент – удаление вмятин без покраски (PDR; Paintless Dent Repair). Специалист выдавливает повреждения – это что-то пограничное между детейлингом и кузовным ремонтом. Тут нужны особые специалисты, профессионалы, которые чувствуют металл, таких очень мало. Зарабатывают они неплохо – 500-600 тыс. руб. в месяц, но учатся этому годами.

– Чего сегодня не хватает в сфере детейлинга? Каких-то особых составов, инструмента?

– Все расходники и составы при желании всегда можно найти в России или можно найти альтернативу. А вот подготовить сотрудника сложно. Два-три года человек только учится, и только потом идет его становление как специалиста, он должен почувствовать металл. Кадры вообще больной вопрос.

Есть помещение, дорогостоящее оборудование, поток клиентов – работать некому! Бывает, из 6 постов действующих – только 3.

– Что вы скажете о самостоятельном детейлинге? Многие автолюбители запасаются составами, которых много в магазинах, и пытаются сами навести марафет на свою машину.

– Все-таки всем должны заниматься профессионалы. Даже мыть машину на даче, на участке крайне не советую. От этого страдают почва и зеленые насаждения.

Если уж хотите помыть авто самостоятельно – езжайте на мойку самообслуживания. Там и мойка, и защитные парафины, воски. Это недорого и доступно. Сейчас много вариантов по уходу за автомобилем. Всё надо делать в тех местах, которые специально для этого предназначены.