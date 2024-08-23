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Эксперт рассказал, кому сейчас стоит срочно покупать автомобили

Сергей Удалов: В 2025 году рынок легковых автомобилей вырастет до 1,7 млн штук

Куда идет авторынок? Не станут ли легковые автомобили в очередной раз роскошью, которую мало кто может себе позволить?

Чего ждать от импортеров и дилеров? Как повлияет на автопродажи повышение ключевой ставки ЦБ и утилизационного сбора?

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Эти вопросы Максим Кадаков – главный редактор «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России – обсудил на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходила с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, с исполнительным директором аналитического агентства «Автостат» Сергеем Удаловым.

– В каком направлении движется авторынок?

– С февраля 2022 года на рынке постоянно происходят кардинальные изменения, он адаптируется к текущей ситуации. От скромных продаж в 30 тыс. машин в месяц он уже отошел, начал расти, больше машин стали привозить китайцы, открылся параллельный импорт. И правительство начало эту историю ужимать, поддерживать отечественного производителя. Ограничило параллельный импорт, увеличило таможенные ставки и утилизационный сбор. Все понимают, что цены будут только расти. Поэтому и спешат покупать автомобили, высокие цены уже не влияют на продажи, поскольку все понимают – будет только дороже.

– Как будут расти цены?

– Несмотря на то, что увеличение ключевой ставки ЦБ также существенно влияет на автопродажи, на нее уже не обращают внимание в ожидании повышения ставки утильсбора. До октября рынок все еще будет расти, октябрь станет некой точкой входа, после которой будет спад. Наш базовый сценарий в 1,5 млн проданных легковых автомобилей в этом году мы пока не меняем.

– Так что сейчас делать, срочно бежать покупать автомобили?

– Я себе задаю тот же вопрос. Моей «европейке» уже 5 лет, но я понимаю, что она меня устраивает по управляемости и экономичности, основные функции у нее есть, без роскоши, но все, что нужно для жизни, имеется. С обслуживанием и запчастями тоже все хорошо. Поэтому покупка машины сейчас – это индивидуальная история. Если есть крайняя необходимость и возможность поменять автомобиль – это нужно делать. Тем более что сейчас можно выбрать неплохой, да и компании дают хорошие скидки. Ждать, когда подешевеет, смысла нет – не подешевеет.

– Скидки будут сокращаться?

– Да, но они все равно будут. Китайцы научились хорошо настраивать механизмы скидок и акций. Скидки будут точечными, но жесткой конкуренции между автопроизводителями при этом не будет. Сформировался костяк из 5 китайских марок, для которых есть дилерские сети, налажены обслуживание и поставки запчастей, есть плановый подход, чтобы не снижать маржу производителя. Никто не повезет в Россию больше автомобилей, чем нужно.

– Какова сейчас средняя цена автомобиля в России?

– 3 млн +. Она складывается из цен на каждый автомобиль и количества проданных. К марту она подросла, но теперь идет вниз. Машин не стали покупать меньше, просто стали покупать больше дешевых.

– Цены за автомобиль от 2 до 3 млн – кто эти люди, которые покупают новые автомобили?

– На самом деле, тех, кто может позволить себе новый автомобиль, немало. Безработица на минимальном уровне, зарплаты растут, есть конкуренция за кадры во многих отраслях экономики. Везде ценят профессионалов, и они хорошо зарабатывают, так что покупают новые автомобили, в основном, одни и те же люди.

– Электромобили нужны в России?

– Когда в Европе заявили, что скоро прекратят производство машин с ДВС, у нас задумались – а что же тогда завозить? Значит, и нам нужно думать в эту сторону.

Но пока все тормозит плохо развитая сеть зарядных станций. Сначала был всплеск покупок, а потом пошел откат. Зарядок мало, неудобно.

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В целом, если пробеги небольшие и, в основном, по городу, электромобили удобны. Наш автопром тоже пытается развиваться в этом направлении, и это правильно, нужно наращивать компетенции, чтобы не отстать. Эта тема у нас может выстрелить, но, на мой взгляд, сейчас активнее нужно разрабатывать гибриды. Когда-то считалось, что гибриды – переходная тема от машин с ДВС к электромобилям, но оказалось, что это как раз самый удобный вариант.

– Прогноз на 2025 год – рынок легковых автомобилей вырастет?

– Вырастет, но незначительно, где-то на 5%: до 1,6-1,7 млн штук.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos/«За рулем»
Количество просмотров 1
23.08.2024
Фото:Depositphotos/«За рулем»
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