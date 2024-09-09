Проверено в полевых условиях: механики рассказали, как уберечь автомобиль от серьезных поломок

«За рулем» обратился к тем, кто на собственном опыте знает, как «реанимировать» машину в любых условиях, – к механикам из сурового мира автоспорта. Эти профи не понаслышке знакомы с внезапными поломками и по нашей просьбе дали советы, как уберечь личный автомобиль от внештатных ситуаций.

В отличие от кольцевых гонок, заезды тут длятся несколько дней, а их общая протяженность — сотни, а порой и тысячи километров. Но здесь так же борются за каждую секунду, а машины летят за сотню по маршруту, где вместо дорог есть только колея. Не сбавляется темп и после финиша, когда пережившая бездорожье, экстремальную жару и пыль техника добирается до бивуака — полевого сервис-парка, где команды за ночь должны подготовить автомобиль к гонке.

«Этот вид спорта – испытание техники на выносливость. Суммарная дистанция крупных международных стартов – несколько тысяч километров. В день экипаж проезжает по 300-500 “боевых” километров на скорости 130 километров в час по пересеченной местности – это камни, глубокие броды, канавы. Когда едешь на дюну, мотор нагревается до 120 градусов. Обычный автомобилист, конечно, так не делает, и поломки на его машине, как правило, связаны со временем эксплуатации. В автоспорте поломки, наоборот, почти всегда вызваны внешним воздействием, узлы и агрегаты как бы получают рваные раны», – объясняет особенности нагрузок Михаил Девятов, старший механик команды G-Drive Racing, работающий с пилотом Романом Русиновым.

Чемпион мира по гонкам на выносливость Русинов с прошлого года начал выступать в гонках по бездорожью на мотовездеходах категории T3. Эти легкие машины с большим ходом подвески ценятся за хорошую скорость и относительный комфорт экипажа благодаря плавному ходу, но вместе с тем отличаются повышенной хрупкостью.

«Наши мотовездеходы в шутку называют “кибитками”. Это однодневная машинка, которая держится ровно сутки, и если ее полностью не перебрать, то на следующий день она не доедет до финиша. В условиях непрерывного маневрирования на разных режимах в целом такое частое обслуживание – стандарт», – рассказывает другой шеф-механик G-Drive Racing – Роман Цуркан, готовящий машину второго экипажа команды, в составе которого выступает двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова.

Каждый вечер между этапами, даже если гонщикам удалось проехать без происшествий, механики простукивают, просвечивают и опрыскивают баллончиками со специальной жидкостью весь автомобиль в поисках микротрещин, а заодно проверяют ключами моменты затяжек болтовых соединений. Рутинные процедуры необходимы, чтобы не пропустить малейший намек на поломку, которая в гонке быстро перерастет в серьезную проблему.

В гонках по бездорожью даже сложный ремонт нужно производить молниеносно, иначе можно не успеть на следующий старт

По внутренним нормативам команд на замену даже таких сложных механизмов, как элементы трансмиссии, отводится не более часа. Для этого механики и сами гонщики постоянно тренируют полевой ремонт наиболее уязвимых деталей, доводя свои действия до автоматизма.

«Зимой этого года на этапе чемпионата России нам после финиша первого этапа передали, что у одной из машин проблемы с коробкой передач. До нас экипажу оставалось ехать 15 минут, и мы приняли решение менять коробку, потому что гонщики шли в лидерах. В лютый мороз минус 26 градусов начали все подготавливать и когда они приехали, по правилам у нас оставалось 40 минут на ремонт. Получилось управиться за 36 минут и 30 секунд. Каждый знал, что делать: коллега снимал валы, я откручивал механизм управления в кабине и так далее», – вспоминает историю из своей практики конструктор команды “ГАЗ Рейд Спорт” Андрей Уланов. Без экстремальных условий даже у опытных механиков такая процедура заняла бы как минимум несколько часов.

Восстанавливать механикам приходится не только гоночную технику, но и свои автомобили сопровождения. Микроавтобусы, доверху заполненные запчастями, стартуют вслед за гонщиками и едут на финиш по ближайшим к спецучастку дорогам. Там бригада на “техничке” должна встретить свой экипаж и сопроводить его на бивуак либо помочь с ремонтом, а в крайнем случае – с эвакуацией.

“Суммарно мы везем полторы-две тонны запчастей, не считая прицепа, – рассказывает Роман Цуркан. – Как-то раз через 15 километров после старта у нашей “технички” взорвался радиатор. Пока ребята из второй машины добирались до меня, я успел остановиться, открыть капот и снять решетку. Сразу было ясно, что надо производить замену на месте, так как тащить перегруженный фургон на буксире не получится. В итоге мы сделали все за 15 минут”.

Топ-решений против серьезных поломок от гоночных механиков: 1. Открывайте хотя бы раз в неделю капот своего автомобиля и заглядывайте под днище. Так вы сможете вовремя заметить мелкие неисправности: утечку масла или если антифриз капает с патрубка. Если вовремя не обратиться с ними в сервис, позднее они могут привести к большому ремонту – Михаил Девятов, старший-механик чемпиона мира по гонкам на выносливость Романа Русинова. 2. Внимательно слушайте машину. По звуку работающего мотора можно заметить неисправность или износ основных узлов – Роман Цуркан, шеф-механик двукратной чемпионки мира по ралли-рейдам Анастасии Нифонтовой. 3. Не пытайтесь экспериментировать с полевым ремонтом. Даже если неисправный автомобиль сможет завестись и поехать дальше, он будет представлять опасность для других участников дорожного движения. В гонках при критических поломках машину без раздумий грузят на эвакуатор. Тише едешь, дальше будешь – Андрей Уланов, конструктор заводской команды «ГАЗ Рейд Спорт» 4. Выбирая моторное масло, следуйте рекомендациям производителя по требованиям класса вязкости и другим эксплуатационным показателям. Правильно подобранное масло снижает риск поломки двигателя. Также ориентируйтесь на указанные сроки замены. В случае интенсивной эксплуатации задумайтесь о том, чтобы заехать в СТО на замену масла раньше положенного срока. Например, если вы все лето провели в городе, и часто стояли в пробках, ускорялись и тормозили, то перед зимним периодом лучше заменить отработанное масло. Если планируете переходить на моторные масла премиального качества, как у линейки G-Energy, учитывайте очевидные моменты — при применении синтетических масел крайне не рекомендуется осуществлять доливки продуктами на минеральной основе других эксплуатационных категорий или с другим классом вязкости, кроме случаев, когда необходимо предотвратить аварийную ситуацию — руководитель мобильной лаборатории G-Energy Александр Волков.

Профи из автоспорта стараются предупреждать поломки, а не устранять их в аврале. Такой подход актуален и для обычных автомобилистов.

Выезды на соревнования Михаил Девятов чередует с работой в автосервисе и видит, что очень многие из его клиентов сталкиваются с проблемами из-за отсутствия элементарного ухода за машиной. Не менее важным является использование качественных расходников – в первую очередь топлива и моторного масла.

«Многие думают, что спортивные машины настраиваются под специальное топливо. На самом деле во время лиазонов (перегоны с бивуака до старта и с финиша до бивуака – прим. автора) команды заезжают на обычные заправки за высокотехнологичным топливом. Мы предпочитаем G-Drive 100 сети АЗС "Газпромнефть", заправляемся им и в тренировочных заездах, – говорит Роман Цуркан. – Масло G-Energy также хорошо показало себя на машинах команды за тысячи километров по бездорожью, и теперь мы используем его и для личных автомобилей».

Резюмируя опыт автоспортивных механиков, можно сказать, что самым полезным выводом из их практики для автомобилистов станет совет беречь свою машину и не надеяться на чудо смекалки. Профессиональный подход прежде всего отличает культура обслуживания машины, когда водитель не забывает прислушиваться к “подопечной”, вовремя проводить диагностику и выбирать лучшие расходники. Ведь внимание и ответственность всегда окупаются.

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