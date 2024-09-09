Проверено в полевых условиях: механики рассказали, как уберечь автомобиль от серьезных поломок
В отличие от кольцевых гонок, заезды тут длятся несколько дней, а их общая протяженность — сотни, а порой и тысячи километров. Но здесь так же борются за каждую секунду, а машины летят за сотню по маршруту, где вместо дорог есть только колея. Не сбавляется темп и после финиша, когда пережившая бездорожье, экстремальную жару и пыль техника добирается до бивуака — полевого сервис-парка, где команды за ночь должны подготовить автомобиль к гонке.
«Этот вид спорта – испытание техники на выносливость. Суммарная дистанция крупных международных стартов – несколько тысяч километров. В день экипаж проезжает по 300-500 “боевых” километров на скорости 130 километров в час по пересеченной местности – это камни, глубокие броды, канавы. Когда едешь на дюну, мотор нагревается до 120 градусов. Обычный автомобилист, конечно, так не делает, и поломки на его машине, как правило, связаны со временем эксплуатации. В автоспорте поломки, наоборот, почти всегда вызваны внешним воздействием, узлы и агрегаты как бы получают рваные раны», – объясняет особенности нагрузок Михаил Девятов, старший механик команды G-Drive Racing, работающий с пилотом Романом Русиновым.
Чемпион мира по гонкам на выносливость Русинов с прошлого года начал выступать в гонках по бездорожью на мотовездеходах категории T3. Эти легкие машины с большим ходом подвески ценятся за хорошую скорость и относительный комфорт экипажа благодаря плавному ходу, но вместе с тем отличаются повышенной хрупкостью.
«Наши мотовездеходы в шутку называют “кибитками”. Это однодневная машинка, которая держится ровно сутки, и если ее полностью не перебрать, то на следующий день она не доедет до финиша. В условиях непрерывного маневрирования на разных режимах в целом такое частое обслуживание – стандарт», – рассказывает другой шеф-механик G-Drive Racing – Роман Цуркан, готовящий машину второго экипажа команды, в составе которого выступает двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова.
Каждый вечер между этапами, даже если гонщикам удалось проехать без происшествий, механики простукивают, просвечивают и опрыскивают баллончиками со специальной жидкостью весь автомобиль в поисках микротрещин, а заодно проверяют ключами моменты затяжек болтовых соединений. Рутинные процедуры необходимы, чтобы не пропустить малейший намек на поломку, которая в гонке быстро перерастет в серьезную проблему.
По внутренним нормативам команд на замену даже таких сложных механизмов, как элементы трансмиссии, отводится не более часа. Для этого механики и сами гонщики постоянно тренируют полевой ремонт наиболее уязвимых деталей, доводя свои действия до автоматизма.
«Зимой этого года на этапе чемпионата России нам после финиша первого этапа передали, что у одной из машин проблемы с коробкой передач. До нас экипажу оставалось ехать 15 минут, и мы приняли решение менять коробку, потому что гонщики шли в лидерах. В лютый мороз минус 26 градусов начали все подготавливать и когда они приехали, по правилам у нас оставалось 40 минут на ремонт. Получилось управиться за 36 минут и 30 секунд. Каждый знал, что делать: коллега снимал валы, я откручивал механизм управления в кабине и так далее», – вспоминает историю из своей практики конструктор команды “ГАЗ Рейд Спорт” Андрей Уланов. Без экстремальных условий даже у опытных механиков такая процедура заняла бы как минимум несколько часов.
Восстанавливать механикам приходится не только гоночную технику, но и свои автомобили сопровождения. Микроавтобусы, доверху заполненные запчастями, стартуют вслед за гонщиками и едут на финиш по ближайшим к спецучастку дорогам. Там бригада на “техничке” должна встретить свой экипаж и сопроводить его на бивуак либо помочь с ремонтом, а в крайнем случае – с эвакуацией.
“Суммарно мы везем полторы-две тонны запчастей, не считая прицепа, – рассказывает Роман Цуркан. – Как-то раз через 15 километров после старта у нашей “технички” взорвался радиатор. Пока ребята из второй машины добирались до меня, я успел остановиться, открыть капот и снять решетку. Сразу было ясно, что надо производить замену на месте, так как тащить перегруженный фургон на буксире не получится. В итоге мы сделали все за 15 минут”.
Топ-решений против серьезных поломок от гоночных механиков:
1. Открывайте хотя бы раз в неделю капот своего автомобиля и заглядывайте под днище. Так вы сможете вовремя заметить мелкие неисправности: утечку масла или если антифриз капает с патрубка. Если вовремя не обратиться с ними в сервис, позднее они могут привести к большому ремонту – Михаил Девятов, старший-механик чемпиона мира по гонкам на выносливость Романа Русинова.
2. Внимательно слушайте машину. По звуку работающего мотора можно заметить неисправность или износ основных узлов – Роман Цуркан, шеф-механик двукратной чемпионки мира по ралли-рейдам Анастасии Нифонтовой.
3. Не пытайтесь экспериментировать с полевым ремонтом. Даже если неисправный автомобиль сможет завестись и поехать дальше, он будет представлять опасность для других участников дорожного движения. В гонках при критических поломках машину без раздумий грузят на эвакуатор. Тише едешь, дальше будешь – Андрей Уланов, конструктор заводской команды «ГАЗ Рейд Спорт»
4. Выбирая моторное масло, следуйте рекомендациям производителя по требованиям класса вязкости и другим эксплуатационным показателям. Правильно подобранное масло снижает риск поломки двигателя. Также ориентируйтесь на указанные сроки замены. В случае интенсивной эксплуатации задумайтесь о том, чтобы заехать в СТО на замену масла раньше положенного срока. Например, если вы все лето провели в городе, и часто стояли в пробках, ускорялись и тормозили, то перед зимним периодом лучше заменить отработанное масло. Если планируете переходить на моторные масла премиального качества, как у линейки G-Energy, учитывайте очевидные моменты — при применении синтетических масел крайне не рекомендуется осуществлять доливки продуктами на минеральной основе других эксплуатационных категорий или с другим классом вязкости, кроме случаев, когда необходимо предотвратить аварийную ситуацию — руководитель мобильной лаборатории G-Energy Александр Волков.
Выезды на соревнования Михаил Девятов чередует с работой в автосервисе и видит, что очень многие из его клиентов сталкиваются с проблемами из-за отсутствия элементарного ухода за машиной. Не менее важным является использование качественных расходников – в первую очередь топлива и моторного масла.
«Многие думают, что спортивные машины настраиваются под специальное топливо. На самом деле во время лиазонов (перегоны с бивуака до старта и с финиша до бивуака – прим. автора) команды заезжают на обычные заправки за высокотехнологичным топливом. Мы предпочитаем G-Drive 100 сети АЗС "Газпромнефть", заправляемся им и в тренировочных заездах, – говорит Роман Цуркан. – Масло G-Energy также хорошо показало себя на машинах команды за тысячи километров по бездорожью, и теперь мы используем его и для личных автомобилей».
Резюмируя опыт автоспортивных механиков, можно сказать, что самым полезным выводом из их практики для автомобилистов станет совет беречь свою машину и не надеяться на чудо смекалки. Профессиональный подход прежде всего отличает культура обслуживания машины, когда водитель не забывает прислушиваться к “подопечной”, вовремя проводить диагностику и выбирать лучшие расходники. Ведь внимание и ответственность всегда окупаются.
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