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«За рулем»-сентябрь: седан на замену Camry; экспертиза китайских «роботов»; лучшие кроссоверы до 1,5 млн

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №9/2024 – это:

Российский полноприводный автомобиль создадут с нуля: первые подробности

ЗР МОМЕНТ

  • Электромобиль Молния: когда и для кого
  • Новые автомобили Лада – нашим читателям!
  • Дороги деградировали!
  • Audi A5, Jetour X50 и другие новинки
  • Дистанционная блокировка автомобилей – наше будущее

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Новый Haval H9: рама, дизель, автомат
  • Hongqi HS3 – почти премиум?
  • Geely Preface – вместо Camry и Kia K5
  • Volkswagen Teramont X с китайского рынка

ЗР АКТИВ

  • Автомобили в России: стареем!
  • Утильсбор и ключевая ставка: к чему придем?

ЗР ТЕСТ

  • Changan Eado Plus и Livan S6 Pro – чуть дороже Весты
  • Geely Atlas: передний привод против полного

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Экспертиза ЗР. Выбираем хороший радиатор
  • Ремень или цепь: что надежнее?
  • Стоит ли покупать универсальные ключи
  • Крепления для дворников: ищем компромиссы

ЗР РЕСУРС

  • Выбираем б/у: Range Rover Sport; Honda Civic; Ford Fusion; Chery Tiggo 4: Renault Arkana
  • Вторые руки. Volvo XC90 – оправдаются ли надежды
  • Роботизированные коробки Geely и Chery: устройство и надежность
  • Масло в двигателе: что оно там делает?
  • Среднеразмерные кроссоверы за 1,5 млн рублей
  • Обслуживаем сами: Jetour Dashing
  • Парк ЗР. Haval M6; Geely Emgrand

А также:

  • Москвич-408 на фоне зарубежных одноклассников
  • Land Rover Defender как носитель английской ДНК
  • Полная история Нивы ВАЗ-2121
  • Sollers Argo из Ульяновска: хорошо сварен!
  • Формула Студент – что могут наши ВУЗы

Чем грозит недогрев двигателя? Как мыть радиатор? Помпу менять? — Система охлаждения в вопросах и ответах

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1646
01.09.2024
Фото:
«За рулем»
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