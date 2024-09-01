«За рулем»-сентябрь: седан на замену Camry; экспертиза китайских «роботов»; лучшие кроссоверы до 1,5 млн
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» №9/2024 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Электромобиль Молния: когда и для кого
- Новые автомобили Лада – нашим читателям!
- Дороги деградировали!
- Audi A5, Jetour X50 и другие новинки
- Дистанционная блокировка автомобилей – наше будущее
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Новый Haval H9: рама, дизель, автомат
- Hongqi HS3 – почти премиум?
- Geely Preface – вместо Camry и Kia K5
- Volkswagen Teramont X с китайского рынка
ЗР АКТИВ
- Автомобили в России: стареем!
- Утильсбор и ключевая ставка: к чему придем?
ЗР ТЕСТ
- Changan Eado Plus и Livan S6 Pro – чуть дороже Весты
- Geely Atlas: передний привод против полного
ЗР ЭКСПЕРТ
- Экспертиза ЗР. Выбираем хороший радиатор
- Ремень или цепь: что надежнее?
- Стоит ли покупать универсальные ключи
- Крепления для дворников: ищем компромиссы
ЗР РЕСУРС
- Выбираем б/у: Range Rover Sport; Honda Civic; Ford Fusion; Chery Tiggo 4: Renault Arkana
- Вторые руки. Volvo XC90 – оправдаются ли надежды
- Роботизированные коробки Geely и Chery: устройство и надежность
- Масло в двигателе: что оно там делает?
- Среднеразмерные кроссоверы за 1,5 млн рублей
- Обслуживаем сами: Jetour Dashing
- Парк ЗР. Haval M6; Geely Emgrand
А также:
- Москвич-408 на фоне зарубежных одноклассников
- Land Rover Defender как носитель английской ДНК
- Полная история Нивы ВАЗ-2121
- Sollers Argo из Ульяновска: хорошо сварен!
- Формула Студент – что могут наши ВУЗы
Чем грозит недогрев двигателя? Как мыть радиатор? Помпу менять? — Система охлаждения в вопросах и ответах
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.09.2024
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